به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: تهدید آمیز خواندن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برای جامعه جهانی از سوی نیکلاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جمع سفرای این کشور در ادامه سناریوی امپریالیسم جهانی علیه ملت شریف و تجیب ایران است و در این میان نظر می رسد آقای سارکوزی قصد دارد در سر سپردگی به آمریکا گوی سبقت را از انگلیسی ها برباید به طوری که دولت فرانسه از زمان روی کار آمدن آقای سارکوزی مواضع بسیار خصمانه ای علیه ایران اتخاذ کرده است. همچنین حمایت های بی چون و چرای وی از رژیم غاصب صهیونیستی و تحریم حماس حکایت از عدم درک صحیح آقای سارکوزی از تحولات خاورمیانه و جهان اسلام دارد.

بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران ضمن هشدارجدی به سارکوزی در خصوص اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران اسلامی به ایشان توصیه می کند که در خصوص عظمت انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران اسلامی مطالعه بیشتری کند شاید ایشان نیز مانند آقای شیراک به واقعیت نزدیک شود و اعلام کند "پذیرش ایران هسته ای اجتناب ناپذیر است."

پر واضح است که انقلاب اسلامی ایران به دنبال کرامت انسانی و صلح و عدالت جهانی است لذا به هیچ عنوان رژیم جعلی و ساختگی صهیونیستی که مانند یک غده سرطانی در خاورمیانه بوجود آمده است را به رسمیت نخواهد شناخت و حامی ملت فلسطین در احقاق حقوقشان خواهد بود.

دولت فرانسه نیز منافع ملت خود را با حمایت از یک رژیم غاصب که با زور سرنیزه به حیات خود ادامه می دهد بیش از این به خطر نیندازد و به رای مردم فلسطین که حمایت از حماس است احترام بگذارد البته بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران مراتب تاسف خود نسبت به پایمال شدن منافع واقعی ملت فرانسه توسط چنین سیاستمدارانی را اعلام داشته و ابراز امیدواری می کند روزی فرا برسد که مردم فرانسه زندگی توام با آزادی واقعی و عدالت و کرامت انسانی را تجربه کنند و عرصه سیاسی کشورشان صحنه حراج منافع ملت فرانسه به نفع امپریالیسم جهانی صهیونیسم بین الملل نباشد.

در پایان بسیج دانشگاه های استان تهران با محکومیت شدید سخنان توهین آمیز و نا آگاهانه رئیس جمهور فرانسه اعلام می دارد که ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی و به خصوص دانشگاهیان عزیز در دفاع از حقوق مسلم ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای و ملت مظلوم فلسطین لحظه ای عقب نخواهد نشست.