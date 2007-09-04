میراث فرهنگی و محیط زیست موظف به فراهم کردن زیر ساخت های دریاچه گهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری روز گذشته در جلسه ساماندهی وضیت دریاچه گهر با انتقاد شدید از وضعیت نامناسب این منطقه گردشگری اظهار داشت: متاسفانه این منطقه از نظر وضعیت بهداشتی و امکانات و زیرساخت‌های مناسب رفاهی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

وی نبود راه دسترسی مناسب،تاسیسات برقی،امکانات و زیرساخت‌های رفاهی، خدماتی و کمبود سرویس‌های بهداشتی را از عمده مشکلات این منطقه ذکر کرد و افزود : این عوامل گردشگران و بازدیدکنندگان این منطقه زیبا را با مشکلات زیادی مواجه کرده است .

استاندار در ادامه این جلسه خواستار توجه جدی مسوولان برای ساماندهی وضعیت دریاچه گهر شد و گفت: دستگاههای مربوط در این زمینه باید با برنامه ریزیهای مناسب، شرایط و امکانات لازم را برای رفاه حال گردشگران فراهم کنند .

صابری در ادامه از تامین 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در مناطق "مخملکوه، شوراب و گهر" از محل اعتبارات مصوبات هیات دولت در راستای ساماندهی مناطق گردشگری لرستان خبر داد .

وی همچنین در این جلسه اخذ مجوز ایجاد راه دسترسی مناسب و تاسیسات برقی را از اولویت‌های استانداری لرستان برای ساماندهی وضعیت منطقه گهر اعلام کرد .

دریاچه گهر با 100 هکتار وسعت آبی و 98 هزار هکتار وسعت منطقه حفاظت شده چون نگینی در دامن اشترانکوه در شهرستان دورود قرار دارد .