آمریکا و کره شمالی از پیشرفت در نخستین روز از مذاکرات مستقیم خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"کریستوفر هیل"، دستیار وزیر امورخارجه آمریکا و مسئول ارشد مذاکرات هسته ای با کره شمالی و "کیم کای گوان"،همتای کره ای وی دیشب در پایان نخستین روز از مذاکرات مستقیم دو کشور در ژنو سوئیس به خبرنگاران گفت: ما مذاکراتی صریح و عمقی داشتیم. ما راهی طولانی برای بررسی بسیار از مسائل در پیش داریم اما من فکر می کنم به تفاهمی اساسی بین خود بر سر اینکه چه نیازهایی در ماه های آینده باید اجرا شود، رسیده ایم.

کیم نیز خاطر نشان کرد: نخستین روز از مذاکرات بسیار خوب برگزار شد و شامل گفتگو درباره حذف نام کره شمالی از فهرست حامیان تروریسم آمریکا نیز بود. وی افزود: جلسه دیروز با آمریکا متمرکز بر گام های بعدی توافقنامه 13 فوریه بود از جمله نحوه اجرای غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای کره شمالی و اظهار کامل برنامه هسته ای اش.

کیم ابراز امیدواری کرد که مذاکرات دوروزه اخیر به نتایج ثمربخشی برسد.

آمریکا روز جمعه نهم شهریور اعلام کرد آمادگی دارد یک بسته قابل توجه کمک های غذایی در اختیار کره شمالی قرار دهد تا این کشور به 170 هزار آواره ناشی از سیل اخیر این کشور برساند. در این سیل حداقل 600 نفر کشته شدند.

پس از مذاکرات دوجانبه کره شمالی و آمریکا که امروز نیز ادامه خواهد یافت، کره شمالی با مقامهای ژاپنی نیز مذاکرات دوجانبه ای در چارچوب توافقنامه فوریه برای عادی سازی روابط برگزار خواهد کرد. دور بعدی مذاکرات شش جانبه خلع سلاح اتمی کره شمالی با شرکت این کشور و چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آمریکا اواسط سپتامبر در پکن برگزار خواهد شد.