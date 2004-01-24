تركيه براي ميانجيگري ميان سوريه و رژيم صهيونيستي اعلام آمادگي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نخست وزير تركيه در يك كنفرانس خبري در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس گفت : اسرائيل و بشار اسد رئيس جمهوري سوريه هم به اين پيشنهاد تركيه پاسخ مثبت داده اند .
وي افزود : وزارت امور خارجه تركيه سريعا كار دراين زمينه را آغاز خواهد كرد .
طيب اردوغان نخست وزير تركيه امروز اعلام كرد كه آنكارا آماده ميانجيگري بين سوريه و اسرائيل است و وزارت امور خارجه اين كشور به زودي همكاري در اين زمينه را آغاز خواهد كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نخست وزير تركيه در يك كنفرانس خبري در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس گفت : اسرائيل و بشار اسد رئيس جمهوري سوريه هم به اين پيشنهاد تركيه پاسخ مثبت داده اند .
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