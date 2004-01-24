تركيه براي ميانجيگري ميان سوريه و رژيم صهيونيستي اعلام آمادگي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نخست وزير تركيه در يك كنفرانس خبري در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس گفت : اسرائيل و بشار اسد رئيس جمهوري سوريه هم به اين پيشنهاد تركيه پاسخ مثبت داده اند .

وي افزود : وزارت امور خارجه تركيه سريعا كار دراين زمينه را آغاز خواهد كرد .