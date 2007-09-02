به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل گلشن مدیر کل دفتر حفاظت از اشیای منقول تاریخی گفت: یکی از هدفهای دولت برای تدوین این آیین نامه ، گرد آوری اطلاعات درباره اموال فرهنگی مجاز و ارزشمندی است که در اختیار مردم قرار دارد و تاکنون هیچ اطلاعات و نظارتی درباره آنها وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: اجرای این آیین نامه به معنای ایجاد ممنوعیت از سوی دولت برای نگهداری و خرید و فروش این اشیا برای بخش خصوصی نیست بلکه هدف حفاظت، مرمت و ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری این آثار ارزشمند است که در نهایت به فرهنگ سازی و جلب اعتماد مردم منجر شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از اشیای منقول تاریخی با اشاره به شرایط خرید و فروش این اثار گفت: مجموعه داران خصوصی پس از ثبت آثار خود اگر قصد خرید و فروش آن را داشته باشند می توانند در مرحله اول سازمان میراث فرهنگی را در جریان تصمیم خود قرار دهند تا این سازمان پس از رفع موانع قانونی و ایجاد شرایط لازم در صورت امکان این اشیا را خریداری کند در غیر این صورت این افراد می توانند آثار منقول خود را به هر کسی که مایل هستند بفروشند.

وی خاطر نشان کرد، آیین نامه مدیریت بر اموال بخش خصوصی در سال 1384 به تصویب هیئت دولت رسید و امید است تا پایان سال 1386 اجرایی شود.