برگزاری مکرر جلسات بنیاد ملی نخبگان / 600 نخبه در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت حضور دارند

دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در حاشیه نشست مشترک روسای دانشگاه های سراسر کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در زمینه برگزار نشدن جلسات بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت : هم اکنون جلسات هیئت مدیره یا اجرایی بنیاد به صورت مکرر و منظم در حضور معاون رئیس جمهور دنبال می شود.

وی اضافه کرد : کارهای اجرایی بنیاد در حال پیگیری است که بخشی از آن نیز به نتیجه رسیده است.

وزیر بهداشت اضافه کرد : گردهمایی نخبگان، موضوع سربازی آقایان و بحث ادامه تحصیل نخبگان در هر دو وزارتخانه به نتایج خوبی رسیده و فعالیت اجرایی و عملیاتی آن آغاز شده است.

لنکرانی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در زمینه تاکید مقام معظم رهبری در لزوم بکارگیری نخبگان در اتاق فکر وزارتخانه ها، گفت : مجموعه اتاق فکر یک جایگاه قانونی و تعریف شده در قانون ندارد اما در ماه های اولیه وزارت بهداشت دولت نهم، این وزارتخانه شورای سیاست گذاری را که به نوعی اتاق فکر محسوب می شود تاسیس کرد.

وی با اشاره به ترکیب این شورا خاطرنشان کرد : ترکیب شورای سیاستگذاری سیال و متناسب با موضوع با افراد مختلفی همکاری دارد و تاکنون حدود 600 نفر با این شورا همکاری کرده اند که در این میان جوانان نخبه، دانشجویان و افراد باتجربه نیز حضور داشتند.

وزیر بهداشت همچنین در خصوص تسهیلاتی که برای نخبگان در این وزارتخانه به تصویب رسیده است، گفت: مصوبات خوبی در وزارت بهداشت در این زمینه به تصویب رسیده است که از آن جمله معافیت از طرح نیروی انسانی برای دارندگان رتبه های اول تا سوم دانشنامه تخصصی و ورود این افراد به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی است.

وی اضافه کرد: با این کار که با جدیت در دو سال اخیر پیگیری شده است، حدود 70 نفر در هر سال به این طریق وارد هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی شده اند که این مسئله نشاط بیشتر و ارتقاء بهتری را برای دانشگاهها به همراه دارد.

لنکرانی یادآور شد: امکان ادامه تحصیل برای نخبگان، فرایند جذب آنها را بهبود می بخشد. در این راه گسترش دوره های دکتری تخصصی و دیده شدن سهمیه ویژه برای کسانی که به نوعی جز استعدادهای درخشان محسوب می شوند فضایی را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد : پذیرش دستیار تخصصی به صورت سهمیه ویژه نخبگان از دوره مهر ماه اعمال می شود و در دو ماه آینده نیز چگونگی پذیرش نخبگان در دوره های دکترای تخصصی اعلام خواهد شد.