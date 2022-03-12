به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی به پنجاه و ششمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر، بر شناخت جبههبندیها و انتخاب موضع درست و آمادگی برای نقشآفرینی در تحولات به سود جبهه حق تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجویان عزیز
رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها، تشکیلدهندهی بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله، حامل مسئولیتهای ویژهاند. شناخت جبههبندیها و صفآرائیها و انتخاب موضع درست، مسئولیت کوتهمدت، و آمادگی برای نقشآفرینی در تحولات به سود جبههی حق، وظیفهی میانمدت آنان است.
شما جوانان عزیز میتوانید در هر دو بخش بدرخشید و امید به انجمنهائی را که مزیّن به نام مبارک اسلام است، بارور نمایید.
توفیقات روزافزون شما را از خداوند قدیر و حکیم مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
نظر شما