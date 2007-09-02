نظامیان انگلیسی در آستانه ترک عراق قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازساندی تایمز، با سپردن کنترل امنیت بصره به دست نیروهای عراقی، نیروهای انگلیسی از این استان خارج شده و امکان بیشتری برای خروج از عراق پیدا می کنند و این امری است که نیروهای آمریکایی آن را بدین گونه توصیف می کنند : نیروهای انگلیسی آماده کاهش شمار نیروها و فرار از عراق هستند.

بر اساس توافقاتی که پیش از این به عمل آمده، کنترل استان بصره تا پائیز سال جاری در دست نیروهای انگلیسی خواهد بود و پس از آن کنترل این استان جنوبی عراق به نیروهای این کشور سپرده می شود و پیش بینی می شود "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس عوام این کشور، خبر سپردن کنترل استان بصره به نیروهای عراقی را به اطلاع آنها برساند.

به نوشته ساندی تایمز، سپردن کنترل استان بصره به دست نیروهای عراقی این امکان را برای پنج هزار و 500 نیروی انگلیسی حاضر در عراق فراهم می کند تا از عراق خارج شوند و این در حالی است که خبرهایی درباره استقرار بخشی از نیروهای انگلیسی در کویت به گوش می رسد.

در همین حال یکی از مقامهای حاضر در وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) اعلام کرد که کاخ سفید با خروج نیروهای انگلیسی از عراق موافقت کرده و این در حالی است که در هفته های گذشته مقامهای و فرماندهان آمریکایی، انتقادهای تندی را از دولت انگلیس به دلیل تصمیم برای خارج کردن نیروها از عراق، انجام داده بودند.

این در حالی است که "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس هفته گذشته به طور رسمی تعیین جدول زمان بندی شده برای خروج نیروهای این کشور از عراق را رد کرد و گفت : نیروهای انگلیسی تا هر زمان که نیاز باشد در عراق باقی می مانند.

براون درحالی خروج نظامیان انگلیسی ازعراق را رد می کند که پیشتر اعلام شده بود، انگلیس در ماه سپتامبر کنترل بصره را به نیروهای عراقی واگذار کرده و بخشی از نیروهای خود را از عراق خارج می کند و درهمین رابطه با نزدیک شدن به ماه سپتامبر و ورود به آن، آمریکا تبلیغات گسترده ای را آغاز کرد تا به هرنحو ممکن، انگلیس را از خروج نیروهای خود از عراق منصرف کند.