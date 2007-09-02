تنگ تر شدن حلقه محاصره نهرالبارد / کشته شدن 20 تروریست مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وی خاطرنشان کرد: در جریان این فرار، بسیاری از افراد مسلح فتح الاسلام بازداشت و 20 تن از آنان کشته شدند.

به گفته این سخنگو ،هیچکدام از افراد مسلح فتح الاسلام که تعداد آنها بالغ بر 60 تن است نتوانسته اند از اردوگاه خارج شوند.

نظامیان ارتش لبنان عملیات جستجوی گسترده را در اطراف اردوگاه نهرالبارد آغاز کرده اند. در این جستجو بالگردهای نظامی ارتش لبنان نیز بر فراز آسمان اردوگاه به پرواز درآمده اند.

افراد مسلح فتح الاسلام شب گذشته تلاش می کردند که محاصره اردوگاه را بشکنند که در جریان آن دو تن از نظامیان لبنان کشته شدند.

نظامیان ارتش لبنان شب گذشته توانستند خانه های رهبران گروه فتح الاسلام را تحت کنترل خود درآورند.

این درگیری ها در پی حملات فتح الاسلام بر ضد ارتش لبنان که درجریان آن، 27 نظامی لبنانی در اطراف اردوگاه نهرالبارد و دیگر مناطق شمال لبنان به قتل رسیدند، آغاز شد.

گفتنی است آمریکا گروه فتح الاسلام را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده است.