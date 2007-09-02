"ادبیات داستانی" با بررسی آثار جلال آل احمد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبر سوره مهر، در این شماره ادبیات داستانی با عنوان "زن در آثار جلال آل احمد" آمده است: "آموزش عالی و ادبیات فارسی" از دکتر صابر امامی، "زن در آیینه داستان های جلال آل احمد" نوشته معصومه حامی دوست، "نقد ساختارگرایانه داستان" به قلم محسن کیانی، "تجربه خطا نمی کند" از احمد شاکری، "آشفتگی روایی با توالی منطقی" ، "فنون قصه سرایی در مثنوی مولانا جلال الدین رومی" نوشته فاروق حمید و ترجمه عبدالرزاق حیاتی، "نکاتی چند درباره طرح تاسیس رشته ادبیات داستانی در دانشگاه" از احمد شاکری، "ظرایف و طرایف نویسندگی" با گردآوری زنده یاد حسین حداد و...

داستان های این شماره مجله نیز عبارت اند از: "حکم خدا" نوشته هاینتس ریسه و ترجمه سهراب برازش، "همزاد مکانیکی" نوشته هرمان کازاک و ترجمه سهراب برازش، "یک دل سیر گریه" از محمدعلی گودینی، "عروس" نوشته محمدرضا اصلانی، "رای دون" نوشته روح الله کاملی، "صدای آبشار" از معصومه خسروشاهی و "فرشته ای در باران" نوشته محمد دورقی.

نقد رمان "درخت انجیر معابد" (احمد محمود) نوشته عبدالعلی دستغیب، نقد "سپیده دم ایرانی" (امیرحسن چهل تن) از فرحناز شیخ علیزاده ، "نغمه ساز فاراب" نوشته کامران پارسی نژاد، "فروتر از اندازه یک رمان برگزیده"، نقد "اندکی سایه" نوشته احمد بیگدلی از فرخنده حق شنو، "گپی در سایه اندکی سایه" از سهیلا ازگلی، "گذری بر سالهای ابری"، بررسی محتوایی "سالهای ابری" اثر علی اشرف درویشیان و گزارش کتاب "یعقوب کذاب" نوشته یوک بکر، "روایتگر افسانه هولوکاست" از مجتبی حبیبی عناوین نقد داستان این شماره هستند.

ماهنامه ادبیات داستانی به صاحب امتیازی حوزه هنری، مدیرمسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری محمدرضا سرشار منتشر می شود .