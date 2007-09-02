۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

/ المپیاد ورزشی ایرانیان /

نفرات برتر شمشیربازی اسلحه اپه معرفی شدند

رقابتهای شمشیربازی مردان المپیاد ورزشی ایرانیان در اسلحه اپه انفرادی با قهرمانی شمشیرباز خراسان رضوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیراجرایی این رقابتها گفت: در بخش انفرادی مردان دراسلحه اپه روز گذشته 57 ورزشکار از 15 استان کشور در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائم شهر به رقابت پرداختند.

سیدعبدالرضا میرشفیعی افزود: دراین رقابتها 171 بازی برگزارشد که درپایان این رقابتها علی یعقوبیان از خراسان رضوی و محمد علی منتظریان از کرمانشاه به عناوین اول و دوم دست یافتند و میلاد منصب دار از یزد و حامد صداقتی از تهران مشترکا" بر سکوی سوم قرار گرفتند.
امروز ( 11 شهریور) و در دومین روز برگزاری ، رقابت ها در تیمی اسلحه اپه برگزار می شود.

