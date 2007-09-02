نفرات برتر شمشیربازی اسلحه اپه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیراجرایی این رقابتها گفت: در بخش انفرادی مردان دراسلحه اپه روز گذشته 57 ورزشکار از 15 استان کشور در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائم شهر به رقابت پرداختند.

سیدعبدالرضا میرشفیعی افزود: دراین رقابتها 171 بازی برگزارشد که درپایان این رقابتها علی یعقوبیان از خراسان رضوی و محمد علی منتظریان از کرمانشاه به عناوین اول و دوم دست یافتند و میلاد منصب دار از یزد و حامد صداقتی از تهران مشترکا" بر سکوی سوم قرار گرفتند.

امروز ( 11 شهریور) و در دومین روز برگزاری ، رقابت ها در تیمی اسلحه اپه برگزار می شود.