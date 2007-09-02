زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با اعلام این خبر تصریح کرد : جدول توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی پیوسته در روز 13 شهریور ماه در هفته نامه فرهیختگان و در روزهای 11 و 14 شهریور ماه در روزنامه آفرینش منتشر می شود. همچنین جدول توزیع کارت بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس قرار دارد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به داوطلبان توصیه کرد، شخصا و با به همراه داشتن شناسنامه و فقط در نوبت های مندرج در اطلاعیه توزیع کارت، برای دریافت کارت خود مراجعه کنند.

دکتر اقبالی در ادامه افزود : داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه لازم است رسید پستی و شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر عکس دار به همراه داشته باشند.

وی گفت : علاوه بر کارت ورود به جلسه، یک برگ راهنمای آزمون نیز در اختیار داوطلبان قرار می گیرد که لازم است داوطلبان به دقت آن را مطالعه کرده و موارد ذکر شده در آن را مورد توجه قرار دهند.

رئیس مرکز آزمون در ادامه تاکید کرد : چنانچه داوطلبان پس از دریافت کارت ورود به جلسه، مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، رشته / شهر انتخابی زبان خارجه و ... ملاحظه کردند باید به باجه های رفع نقص که در حوزه های توزیع کارت مستقر شده اند مراجعه و پس از دریافت فرم رفع نقص، نسبت به تکمیل آن اقدام کرده و فرم تکمیل شده را به باجه رفع نقص تحویل دهند.

آزمون کاردانی پیوسته روز جمعه 16 شهریور ماه برگزار می شود.