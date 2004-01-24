اكثر كاربران سايت الجزيره برگزاري انتخابات زود هنگام درعراق را تاييد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه اينترنتي سايت الجزيره پس ازيك نظرخواهي ازمشتركين وكاربران اين سايت اعلام كرد : 8/64 درصد ازشركت كنندگان دراين نظرخواهي برگزاري انتخابات عمومي زود هنگام با وضعيت كنوني عراق را تاييد كردند اما تنها 35 درصد ديگربا اين طرح مخالفت كردند.

لازم به ذكر است آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق سيزدهم ماه جاري برگزاري انتخابات عمومي را خواستارشد ودرهمين راستا احمد چلبي وعبد العزيزحكيم عضو شوراي حكومت انتقالي عراق شرايط كنوني عراق را براي برگزاري انتخابات مناسب ديدند وتاكيد كردند: مردم عراق توانايي شركت در انتخابات را درحال حاضردارند.