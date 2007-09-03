استان مرکزی آماده برگزاری شانزدهمین اجلاس سراسری نماز است

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر افزود: کمیته های چهارگانه با حضور25 دستگاه استان از پنج ماه گذشته تشکیل شده و استان را برای برگزاری این اجلاس که با پیام مقام معظم رهبری و حضور رئیس جمهور آغاز می شود آماده شود.

وی با اشاره به اینکه در این اجلاس دو روزه صدها تن از شخصیت های دینی ، اجرایی و علمی کشور حضور می یابند اضافه کرد: این اجلاس با محوریت نماز و خانواده در استان بر پا می شود و چاپ کتاب، تشکیل میزگرد تعلیم و تربیت، نمایشگاه نماز و خانواده، تقدیر از خادمین مساجد و اقدامات فرهنگی در استان به ویژه شهر اراک از جمله برنامه های این اجلاس است.

سهرابی تحقق برنامه های دینی و معنوی را از اهداف سازنده دولت خواند و افزود: اقدامات جدی در این خصوص در استان از جمله توجه به اعیاد و عزاداری های اسلامی، توجه به مساجد و کانونهای فرهنگی مساجد، دانشگاهها و مدارس صورت گرفته است.

وی جامعه ایرانی را جامعه ای دین دار خواند و گفت: فرهنگ نماز و معنویت در دل مردم زنده است و باید برای عملی شدن اصول اسلامی در رفتار و اعمال خود تلاش کنیم.