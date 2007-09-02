جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، طی این دیدار که دیروز شنبه 10 شهریور ماه در تهران انجام شد، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی با اشاره به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در مورد آفریقا به ویژه مسلمانان گفت: تعامل ، همکاری و توسعه روابط فرهنگی و دینی با کشورهای دوست در قاره آفریقا از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: ابزار فرهنگی و باورهای دینی به همراه مشترکات فرهنگی عامل اصلی و مهم نزدیکی دو ملت است که در این راستا جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای فرهنگی مؤثر و مفیدی را در جهان به ویژه در آفریقا انجام می دهد که تأسیس دانشگاه و مدارس اسلامی و آکادمی و همچنین توسعه اعطای فرصت تحصیلی به دانشجویان و اساتید آفریقائی نمونه هائی از این فعالیتها است .

حجت الاسلام محمدی عراقی گفت: ما امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و انسجام اسلامی نیاز داریم که در این راستا مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تشکیل و همه ساله همایش و جلسات مختلفی برگزار می کند و امسال بعد از ماه مبارک رمضان دومین جلسه فرهیختگان جهان اسلام در تهران برگزار می شود که امیدوارم افراد شایسته ای از ساحل عاجی در این همایش شرکت کنند.

شیخ ابوبکر فونانا رهبر جامعه مسلمانان و رئیس شورای جماعات اسلامی ساحل عاج نیز در مورد حمایت از مسلمانان و مردم آفریقا به ویژه کشور ساحل عاج ، خواستار مساعدت و همکاری در تمام زمینه های دینی و فرهنگی با ایران شد.



رهبر جامعه مسلمانان و رئیس شورای جماعات اسلامی ساحل عاج گفت: ما شناخت دقیقی از جمهوری اسلامی ایران نداشتیم و اغلب از طریق رسانه های غربی به شناخت ناقصی دست پیدا کردیم و انتظار داریم همانگونه که بین ادیان اسلام و مسیحیت گفتگو و تعامل وجود دارد ، در بین گروههای اسلامی و مذاهب آن نظیر تشیع و تسنن مباحث گفتگو و نشستهای علمی و فرهنگی برگزار شود.



وی افزود با توجه به اخذ مجوز تأسیس دانشگاه اسلامی در ساحل عاج خواستار پشتیبانی و کمک در زمینه تربیت مبلغ و استاد همچنین تجهیز کتابخانه دانشگاه و نشر کتب اسلامی هستیم.