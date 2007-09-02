نمایشگاه شانزدهمین اجلاس سراسری نماز کشور در اراک دایر می شود

علی حیدر یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این نمایشگاه همزمان با برپایی اجلاس دو روزه، نمایشگاه مرتبط با آن از 15 شهریور گشایش و تا 20 همین ماه آماده بازدید علاقمندان از استان و خارج از استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه در قالب 42 غرفه در دبیرستان امام علی اراک دایر می شود و دستگاهها و ارگان مختلف استان به نیابت از خود و وزارت خانه و نهاد خود فعالیت ها، آثار و دستاوردهای خود درحوزه نماز را به نمایش می گذارند.

یعقوبی حضور اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی، ارشاد اسلامی، اوقاف، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دستگاههای اجرایی استان را از جمله دارندگان غرفه در این نمایشگاه خواند و اضافه کرد: کتاب، آثار هنری، عکس، پوستر، فیلم و تصویر با محورت نماز و خانواده در این نمایشگاه به نمایش در می آید.

شانزدهمین اجلاس سراسری نماز با محوریت نماز و خانواده 15 و 16 شهریور جاری با پیام رهبر معظم انقلاب و با حضور مقامات و شخصت های علمی ، اجرایی و رئیس جمهور کشور در اراک برگزار می شود.