کمدی گیشه را تصاحب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "کلاهی برای باران" سومین ساخته بلند سینمایی مسعود نوابی است. این فیلم داستان زندگی جوانی به نام ابی است که به طور اتفاقی در جریان خودکشی دختر جوانی به نام باران قرار می گیرد. تلاش برای نجات دختر اتفاقاتی را به همراه دارد.



رضا عطاران، فتحعلی اویسی، جواد رضویان، حدیث فولادوند، فلور نظری، ساناز کیهان و مهران غفوریان بازیگران "کلاهی برای باران" و مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان صدابردار، شیرین شازده احمدی طراح صحنه و لباس، مسعود افشار طراح چهره پردازی و اکبر اصفهانی عکاس فیلم هستند.



این فیلم از چهارشنبه 24 مردادماه به اکران درآمده و پس از 16روز نمایش در 13 سینما 000/900/123 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه نهم شهریور معادل 000/500/12 تومان بوده است.

کلاهی برای باران

فیلم سینمایی "قاعده بازی" سومین کار احمدرضا معتمدی است. این فیلم داستان تقابل دو خانواده ثروتمند و فقیر را در وجهی کمدی روایت می کند که از داشتن پدری مشترک باخبر می شوند. رازی که پدر خانواده سال ها از فاش شدن آن جلوگیری کرده است.



داریوش ارجمند، جمشید هاشم‌پور، سعید پورصمیمی، اکبر عبدی، حمید لولایی، علیرضا خمسه، گوهر خیراندیش، فریده سپاه منصور، انوشیروان ارجمند، مهران رجبی، مریم سعادت، کیومرث ملک‌مطیعی و الناز شاکردوست بازیگران اصلی فیلم هستند. این فیلم از چهارشنبه 17 مردادماه اکران شده و پس از 24 روز نمایش در 18 سینما 000/000/172 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه آن هم پنجشنبه هشتم شهریور با 000/800/8 تومان بوده که نسبت به هفته های گذشته افت داشته است.

فیلم سینمایی "نصف مال من، نصف مال تو" دومین ساخته وحید نیکخواه آزاد است که در ژانر کودک و نوجوان قرار می گیرد. فیلم داستان مردی را روایت می کند که پنهانی دو زن گرفته است. او بعد از بروز مشکلاتی تصمیم می گیرد این موضوع را فاش کند که فرزندانش مانع این کار می شوند.

در این فیلم که در بیست و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان مورد استقبال قرار گرفت محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، فرهاد آئیش، شقایق فراهانی، شهره لرستانی، مریم امیرجلالی، بهزاد رحیم خانی، نادر سلیمانی، سهیلا گلستانی، ترلان پروانه، آلما اسکویی و رژان آریامنش بازی کرده‌اند. از دیگر عوامل فیلم می توان به اصغر عبداللهی فیلمنامه نویس، غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری و علی سرتیپی و روح الله بهمنی سرمایه گذاران اشاره کرد.

"نصف مال من نصف مال تو" از چهارشنبه دهم مرداد اکران شده و پس از 29 روز نمایش در 18 سینما 000/500/290 تومان فروش کرده است. بیشترین آمار فروش روزانه فیلم پنجشنبه هشتم شهریور 000/000/12 تومان بوده که نسبت به هفته های گذشته افت فروش روزانه داشته است.

فیلم سینمایی "محاکمه" ساخته ایرج قادری از چهارشنبه سوم مرداد در سینماها اکران شده و پس از 36 روز نمایش در 17 سینما 000/700/185 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم پنجشنبه و جمعه 9 و 8 شهریور معادل 000/000/4 تومان بوده که نسبت به هفته های گذشته افت فروش داشتته است.

فیلم ملودرامی پرتعلیق است که در قالب داستانی اجتماعی بخشی از مشکلات نسل جوان جامعه را مورد توجه قرار می دهد. در این فیلم ایرج قادری، گوهر خیراندیش، افسانه پاکرو، مهناز افشار، شیرین بینا، مهدی میامی، علی پیشدادیان و امیرعلی رنجبر بازیگران ، سعید مطلبی فیلمنامه نویس، حسین ملکی مدیر فیلمبرداری، محمود سماک باشی صدابردار، آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح چهره پردازی و مرتضی شایسته تهیه کننده حضور دارند.

"پاداش سکوت" سومین فیلم سینمایی مازیار میری که از چهارشنبه سوم مرداد به اکران درآمده، داستان رزمنده ای است که در زمان جنگ باعث کشته شدن یکی از همزرمانش به نام یحیی شده است. او پس از سال ها سراغ پدر یحیی می رود تا به او بگوید پسرش شهید نشده بلکه به دست او کشته شده است.

این فیلم با فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی با نگاهی به مجموعه داستان "من قاتل پسرتان هستم" و قصه ای به همین نام نوشته احمد دهقان جلوی دوربین رفته است. پرویز پرستویی، رضا کیانیان، جعفر والی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، مهتاب کرامتی، سیما تیرانداز، فرهاد اصلانی و مهدی صفوی بازیگران فیلم هستند.

"پاداش سکوت" پس از 36 روز نمایش در چهار سینما 000/000/131 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه نهم شهریور 000/700/2 تومان بوده که نسبت به هفته های گذشته افت فروش روزانه داشته است.

"رئیس" تازه‌ترین فیلم کیمیایی داستان جوانی به نام سیامک است که باید بر اساس فهرست 25 نفری به مشتری هایش مواد مخدر برساند. از طرف دیگر، پدر سیامک که هنوز هم یک فراری است به کشور برمی گردد تا وظیفه پدری اش را انجام دهد. یک دوست قدیمی به کمک رضا می آید.

فرامرز قریبیان، لعیا زنگنه، امین تارخ، پولاد کیمیایی، مهناز افشار، اکبر معززی و خسرو شکیبایی از بازیگران و علیرضا زرین دست فیلمبردار "رئیس" هستند. این فیلم از چهارشنبه ششم تیر اکران شده و پس از 67 روز نمایش در 2 سینما 000/600/286 تومان فروش داشته است.

فیلم آمریکایی "ادیسون" به کارگردانی و نویسندگی دیوید جی بورک با بازی کوین اسپیسی، مورگان فریمن، جاستین تیمبرلیک و ال ال کول جی و زمان 97 دقیقه در نسخه اصلی، پس از 31 روز نمایش 000/300/9 تومان فروش داشته است. این فیلم که با بودجه 25 میلیون دلاری ساخته شده، داستان خبرنگاری تازه‌کار است که متوجه اقدامات غیرقانونی پلیس های فاسد می شود و ...