به گزارش خبرگزاری مهر، یریک اوتمبایف سفیر قزاقستان بعدازظهر دیروز در محل سازمان توسعه تجارت ایران با مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون بسط همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور دیدار و گفتگو کرد.

سفیر قزاقستان در این دیدار گفت: زمینه‌های همکاری ایران و قزاقستان فراوان است و حجم همکای‌های دو کشور می تواند تا سقف 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

وی افزود: شرکتهای قزاقی با پیاده شدن اصل 44 قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تمایل زیادی دارند تا در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران سرمایه گذرای نمایند.

وی ادامه داد: همچنین زمینه برای حضور سرمایه گذاران ایرانی در طرح‌های اقتصادی قزاقستان فراهم است که از آن جمله می توان به ساخت دو کارخانه فولاد در قزاقستان به ظرفیت‌های 800 هزار و 2 میلیون تن با مشارکت شرکت‌های ایرانی و قزاقی اشاره کرد.

سفیر قزاقستان در ادامه به سفر وزیر راه و ارتباطات قزاقستان در آینده اشاره کرد و گفت: وزیر راه و ارتباطات قزاقستان در این سفر پیگیر مراحل توافقات کمیسیون مشترک دو کشور خواهد بود.

یریک اوتمبایف گفت: حمل و نقل دریایی از طریق استانهای گیلان، مازندران و گلستان به قزاقستان از دیگر راه‌هایی است که به رشد توسعه صادرات غیر نفتی دو کشور کمک می کند و شرکت‌های ایرانی می توانند در بندر آکتائو در قزاقستان سرمایه گذاری‌های خوبی برای مبادله کالا بین دو کشور انجام دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این دیدار با اشاره به لیست قبلی توافقات همکاریهای اقتصادی دو جانبه ایران و قزاقستان گفت: امیدوارم توافقات این لیست هر چه زودتر عملیاتی شود تا بتوان در مورد حوزه‌های کاری دیگر بحث و تبادل نظر کرد.

غضنفری گفت: دولت وملت ایران علاقمندند روابط تجاری خود را با دولت و مردم قزاقستان گسترش دهند.

غضنفری یاد آور شد: ایران و قزاقستان می توانند در زمینه خدمات فنی مهندسی با یکدیگر همکاری گسترده ای داشته باشند که با توجه به پتانسیل‌های موجود، هنوز اقدام موثری در این زمینه بعمل نیامده است.

به گفته وی، در بخش کشاورزی و ساخت کارخانه‌های صنعتی، ظرفیت‌های خوبی بین دو کشور وجود دارد که باید این همکاریها رونق بگیرد. همچنین گسترش فعالیت بانکی بین دو کشور باید گسترش پیدا کند تا بانکهای ایرانی وقزاقی بتوانند شعب خود را در شهرهای مورد نظر دو کشور ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: ایران و قزاقستان می توانند در زمینه ساخت پالایشگاه، کارخانه سیمان، ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت، برپایی نمایشگاه کالا، ایجاد مراکز تجاری و غیره با یکدیگر همکاری کنند و نیازهای بازار خود را بدین طریق تامین نمایند که برای هر دو کشور مقرون به صرفه خواهد بود.