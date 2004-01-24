به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، بر اثر برخورد يك خودرو بمب گذاري شده به خودرو حامل 20 نظامي آمريكايي در زير پلي در شهر الخالديه سه نظامي آمريكايي كشته و شش نظامي ديگر زخمي شدند.
گفتني است شهر الخالديه ميان شهرهاي فلوجه و الرمادي در شمال بغداد واقع شده و از زمان اعلام رسمي پايان جنگ در عراق تاكنون شاهد بيشترين اقدامات مسلحانه عليه مواضع نظاميان آمريكا بوده است.
در تازه ترين حمله عليه نظاميان آمريكايي
كشته و زخمي شدن 9 نظامي آمريكا در الخالديه عراق
9 نظامي آمريكا در تازه ترين حمله عليه نظاميان آمريكايي در عراق كشته و زخمي شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، بر اثر برخورد يك خودرو بمب گذاري شده به خودرو حامل 20 نظامي آمريكايي در زير پلي در شهر الخالديه سه نظامي آمريكايي كشته و شش نظامي ديگر زخمي شدند.
کد مطلب 54457
نظر شما