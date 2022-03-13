زحمات کارگران جبران شود

سعید کوچعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ۳۰ ساله افرادی است که در کشور اکثریت بوده اند، گفت: این افراد، جمعیت بیش از ۵۰ میلیونی را شکل داده و در همه لحظه‌ها و صحنه‌ها چه به لحاظ تاکتیکی و چه به لحاظ عملیاتی پیشتاز و پیش قراول جریان‌ها بوده‌اند.

وی با بیان اینکه نمونه آن را می‌توان در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ اقتصادی که شاهد آن هستیم، ببینیم؛ اظهار کرد: آنها در همه شرایط کشور با تصمیمات درست و یا نادرست برخی از مسئولین ساختند و برای پویایی نظام نظام مقدس با در نظر گرفتن فرامین ارزشمند و گهربار مقام معظم رهبری (مدظله) حرکت کردند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان ادامه داد: حال انتظار می‌رود که قدر این قشر را دانست و در صیانت از جایگاه و همینطور اموالشان که نزد مسئولین است، کوشا بود اما متأسفانه غالباً این طور نبوده، در دولت‌های قبل شاهد بسیاری از کم لطفی‌هایی در قبال این افراد بودیم.

کوچعلی در این راستا به انبوهی از بدهی‌های دولت و عدم پرداخت آن به سازمان اشاره کرد و گفت: در این میان مطالب و مواردی را می‌بینیم و می‌شنویم که متأسفانه اصلاً خوب نبوده و بر آلام و مشکلات کارگران می‌افزاید.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست، اگر وظیفه خود را انجام نمی‌دهیم و بر جبران لطف و زحمات کارگران بر نمی آییم سر آنان هم کلاه بگذاریم.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با گلایه مندی ادامه داد: متأسفانه در دولت قبل تصمیمات غیرکارشناسی و عدم مسئولیت پذیری و بسیار بد و غلط توسط مسئولین سابق ضربه اساسی به صندوقی که مالکان اصلی آن کارگران و حق الناس است، وارد کرد.

کوچعلی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته، در غالب تادیه بدهی سازمان، شرکت‌هایی بسیار فراتر از ارزش واقعی و حتی کاملاً زیانده صورت گرفت که مشکلات صندوق را دوچندان نمود که این خود فریب مردم است، دولت با عدم عمل به تعهدات و حتی حرکت بر خلاف مصوبات خود بر پرداخت بدهی اش به سازمان کاملاً کوتاهی کرد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در دولت سیزدهم با رویکرد انقلابی شاهد رفع این نواقص بوده و جبران مافات شود، گفت: البته دیگر شاهد اینگونه اتفاق‌های آزار دهنده و نامیمون نباشیم.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان با تصریح بر اینکه مشکل اصلی که به این سازمان نابه حق تحمیل شد، بحث نقدینگی است؛ خاطرنشان کرد: خواهان رفع آن، با توجه به وصول مطالبات هستیم؛ بنابراین، از مسئولین و دستگاه‌های مرتبط نظارتی، قضائی و اجرایی می‌خواهیم تا این موضوع رصد شود.

کوچعلی گفت: در ادامه نیز، باید عاملان این اوضاع محاکمه شوند تا موضوع رفع شود؛ همچنین، از سازمان خصوصی سازی و مسئولین سازمان بخواهند و می‌خواهیم تا اجازه ندهند که بدعت گذاری شود و دیگر شاهد اتفاقات ناخوشایندی نباشیم.

وی در پایان گفتگو عنوان کرد: به عنوان نمایندگان خانواده بزرگ، عظیم و عزیز کارگری، منافع و حقوق جامعه هدف را خط قرمز خود می‌دانیم و قطعاً در دفاع از آن قاطعانه ایستادگی و ورود خواهیم کرد.