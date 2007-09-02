چرخ مسابقات دوچرخه سواری آسیا فردا به حرکت در می آید / آخرین فرصت طلایی ایرانی ها برای کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم 30 نفره دوچرخه سواری کشورمان برای اولین بار در تاریخ این رشته با کاملترین تیم مردان و زنان پنجشنبه گذشته تهران را به مقصد بانکوک ترک کرد تا در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا شرکت کند. در این تیم برای اولین بار هفت تن از رکابزنان بانوی ایرانی نیز حضور دارند.

تیم هفت نفره بانوان ایران در شرایطی عازم این دیدارها شد که تنها یک ماه از زمان تشکیل تیم و تمرینات مقدماتی آن می گذشت. ورزشکاران در این مدت کوتاه بیش ازآنکه به تمرینات تکنیکی و حرفه ای تر بپردازند با نحوه برگزاری مسابقه و انجام تکنیک های مقدماتی بر روی پیست و جاده آشنا شدند تا دراولین تجربه برون مرزی خود تنها به کسب تجربه بیاندیشند.

تیم بانوان ایران که امید این را داشت تا قبل از اعزام صاحب اولین دوچرخه های تخصصی و اختصاصی خود شود، بدون دوچرخه های اختصاصی عازم تایلند شد.

لیندنر آلمانی قصد دارد این تیم را با دوچرخه های رده سنی جوانان که از نظر فنی ساختاری مشابه دوچرخه های بانوان دارد به مصاف حریفان آسیایی بفرستد. البته لیندنر تاکید کرده در صورت نیاز باید برای ورزشکاران دوچرخه خریداری شود.

با توجه به اینکه ازتشکیل تیم ملی دوچرخه سواری بانوان تنها یک ماه می گذرد، تلاش مسئولان برای خرید تجهیزات مربوطه و دوچرخه ها تنها تا مرزهای کشورمان به انجام رسید و متاسفانه نتوانستند درلحظات آخراین اجناس را از گمرک ترخیص کنند تا این تیم در اولین تجربه برون مرزی اش با دوچرخه های قرضی به میدان برود.

اما از تیم مردان همچون دوره های گذشته توقع کسب مدال وجود دارد. مسئولین فدراسیون با در نظر گرفتن حضور دو مربی زبده خارجی درچند سال گذشته، خرید تجهیزات پیشرفته تر و انجام اردوهای منظم و حضور دوچرخه سواران در کوران مسابقات داخلی و خارجی و تورهای بین المللی توقع دارند تا کاروان دوچرخه سواری ایران بتواند رکورد تعداد مدالهای خود را در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند جابجا کند.

دوچرخه سواران آسیایی شرکت کننده در این رقابتها، پیست و جاده تایلند را یک فرصت طلایی برای راهیابی به المپیک 2008 پکن می دانند. قطعا در شرایطی که تیم های دوچرخه سواری دنیا برای دریافت رسمی سهمیه المپیک تنها یک ماه فرصت دارند، مسابقات قهرمانی آسیا برای تیم های آسیایی مهمترین میدان رقابتی خواهد بود.

دراین مسابقات تنها نفراتی می توانند به طور مستقیم به المپیک راه یابند که مدالهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کنند. بنابراین تیم ایران نه تنها باید به دنبال افزایش گردن آویزهای این مسابقات برای ثبت یک رکورد شکنی برای خود باشد، بلکه باید به کسب سهمیه المپیک به صورت تیمی در رشته هایی مانند تایم تریل تیمی و استقامت جاده بیاندیشد. متاسفانه ایرانی ها در دیگر رشته تیمی مسابقات، یعنی " المپیک راند سیدنی" هیچ شانسی برای دریافت مدال ندارند و همین کار رکابزنان ما را در این دیدارها محدود کرده است.

رکابزنان ایرانی از ابتدای سال جاری نتوانستند نتایج مقبولی را در تورهای بین المللی کسب کنند. به همین دلیل باید مسابقات تایلند را آخرین فرصت طلایی خود برای دریافت امتیاز ورودی المپیک قلمداد کنند. شاید به همین دلیل فدراسیون دو امید خود را برای کسب سهمیه المپیک در رشته های انفرادی به مسابقات ژاپن فرستاده است.

قادر میزبانی دوچرخه سوار اول آسیا و احد کاظمی دیگر رکابزن مطرح کشورمان در فاصله چند روز مانده به رقابتهای قهرمانی آسیا از ترکیب اصلی تیم اعزامی خط خوردند تا همراه با تیم جاینت تایوان در تور بین المللی و مطرح ژاپن شرکت کرده وشانس خود را برای قرار گرفتن بر روی سکو وکسب سهمیه المپیک آزمایش کنند.

دوچرخه سواران کشورمان در طی 30 سال گذشته به طور مرتب در تمامی مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته اند و تنها در چند دوره در دوران جنگ تحمیلی نتوانستند خود را به مسابقات برسانند. در این سالها بهترین نتیجه ایران در دهه 70 رقم خورد که تیم ایران دراین مسابقات صاحب 10 مدال شد. این تیم دو سال پیش در هند تنها دو مدال کسب کرد و در مسابقات سال گذشته در مالزی با یک روند صعودی نه تنها تعداد مدالهای خود را به عدد شش رساند، بلکه توانست از بین این مدالها دو مدال به رنگ طلا، دومدال نقره و دو مدال برنز کسب کند.

درمجموع دوچرخه سواران کشورمان دربازیهای آسیایی نیزبه غیر از مسابقات تهران در دهه 50 بهترین نتیجه خود را در رقابتهای آسیایی سال گذشته در دوحه با کسب 4 مدال بدست آوردند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از فردا در وبخش مردان و زنان و در دورشته پیست و جاده در کشورتایلند آغاز می شود که تیم ایران با ترکیب 30 ورزشکار ازبامداد فردا دوشنبه 12 شهریورماه رقابتهای خود را در رشته پیست شروع می کند. این دیدارها تا 20 شهریور ماه دراین کشور پیگیری می شود.