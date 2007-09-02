المپیاد ایرانیان شعارهای عدالت محوری راعملیاتی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی عصر روز شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات شمشیربازی مردان المپیاد ایرانیان که در سالن ورزشی امامعلی حبیبی قائم شهر برگزار شد با بیان این مطلب افزود: با برگزاری این مسابقات و حضور ورزشکاران از اقصی نقاط کشور ضعفها و کمبودهای موجود در زمینه ورزش مشخص می شود.

وی ادامه داد: دراولین تجربه برگزاری المپیاد وزشی ایرانیان ورزشکاران ناشناس از استانهای مختلف کشور که تصور مقام آوری از آنها نمی رفت موفق به کسب مقام شدند.

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: دربرخی از استانهای محروم ایران ورزشکاران مستعدی در المپیاد شرکت کردند که می توان با برنامه ریزی از این استعدادها بهره برد.

وی به تفاوت رقابتهای المپیاد ورزشی ایرانیان با لیگها اشاره کرد و گفت: درالمپیاد ورزشی ، ورزشکاران از تمامی کشور شرکت می کنند در حالیکه در رقابتهای لیگ حضور تمامی ورزشکاران امکان پذیر نیست.

آخوندی از برگزاری المپیاد ورزشی در رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان در سال آینده خبر داد و گفت: در المپیاد بعدی از ورزشکاران منتخب روستاها نیز استفاده خواهد شد.

وی تجربه برگزاری نخستین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان را شناسایی استعدادها و ضعفهای امکانات ورزشی در هر یک از استانها دانست.

در ادامه این مراسم مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران گفت : در المپیاد ورزشی استعدادهای خوبی در زمینه ورزش شناسایی می شود.

نصرالله پریچهره افزود: امید است با برنامه ریزی لازم از این استعدادهای ورزشی به نحو احسن استفاده شود.