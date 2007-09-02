به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت کارگاه "نقش زنان مهاجر در تحکیم تنوعات فرهنگی و معرفی ویژگیهای فرهنگی" را در رم ایتالیا برگزار می‌کند.

در این کارگاه کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه های داخلی ایتالیا، وزارت انسجام اسلامی ایتالیا، شورای امور اسلامی ایتالیا و همچنین نمایندگانی از آمریکا، ترکیه، سوئیس، واتیکان، فرانسه، بلژیک، آلمان و دانمارک مشارکت می‌کنند.

محورهایی چون: نقش زنان در مهاجرت، نقش اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی زنان مهاجر، تشریک مساعی زنان مهاجر در ارائه اهمیت تنوعات فرهنگی و تثبیت حقوق زنان مهاجر در این کارگاه بررسی می‌شوند.

این کارگاه در چارچوب برنامه های همکاری مشترک میان آیسیسکو و سازمان بین المللی مهاجرت است که پس از برگزاری همایش بین المللی سال 2005 در رباط با عنوان " مهاجرت و دین در عصر جهانی شدن" تصمیم به برگزاری آن گرفته شد.