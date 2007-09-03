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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

مسلمانان تگزاس در ماه رمضان خدمات پزشکی رایگان ارائه می کنند

مسلمانان تگزاس در ماه رمضان خدمات پزشکی رایگان ارائه می کنند

تمرکز مسلمانان بر امور خیر در تمام اوقات سال به ویژه طی ماه مبارک رمضان بر کسی پوشیده نیست، اما مسلمانان شهر ریچلند هیل در تگزاس آمریکا، کلینیک اسلامی خود را به روی مسلمانان و غیر مسلمانان بازگذاشتند تا چهره حقیقی اسلام را به غیر مسلمانان نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار تلگرام، مرکز الشفاء، کلینیک جامعه مسلمانان ریچلند هیلز از روز 11 سپتامبر ( 28 شعبان) خدمات پزشکی و اجتماعی خود را به طور رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده و بدون توجه به ملیت و تعلقات دینی بیماران را مداوا می کند.

آفتاب صدیقی نایب رئیس این مرکز پزشکی گفت: جامعه مسلمان پس از واقعه یازدهم سپتامبر تلاش می کند با جامعه غیر مسلمان ارتباط برقرار کرده و چهره حقیقی اسلام را نشان دهد در حالی که این مرکز در سال 1995 تأسیس شده اما انتخاب این روز برای ارائه خدمات رایگان به تمام افراد جامعه ، واقعه یازدهم سپتامبر سال 2001 نیست بلکه ماه مبارک است.

حدود 20 پزشک و داوطلب در این مرکز فعالیت می کنند که عامل اصلی فعالیت خود را انجام امور خیر و انسان دوستی عنوان می کنند. بسیاری از آنها با سایر فرهنگها آشنایی داشته و می توانند به زبانهای مختلف تکلم کنند اما در این میان مترجمانی نیز برای تسهیل کار وجود دارد.

کد مطلب 544578

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