مطالعات تطبیقی بررسی وضعیت آموزشی سایر کشورها انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی در ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار داشت: در ۲ سال گذشته غالب مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری آموزش داشته‌اند که این موضوع قاعدتاً آسیب‌هایی را به دنبال دارد که عمده این آسیب‌ها در آینده جلوه‌گر خواهد شد.

وی تاکید کرد: دانشگاه‌ها مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر هم در حوزه دانش‌آموزی و هم در حوزه دانشگاهی انجام دهند که مشخص شود دانش‌آموزان و دانشجویان در شرایط حاکمیت کرونا در کشورهای دیگر چه شرایطی دارند و فضای آموزشی و ارائه آموزش در دیگر کشورها چگونه است.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طی ۲ سال گذشته در اولین اقدام برای مقابله با کرونا مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند که این موضوع جای انتقاد دارد و تأثیر بحران کرونا بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان و آسیب‌های ناشی از این امر در آینده نمایان خواهد شد.

وی تاکید کرد: دانشگاه این پژوهش و بررسی را در قالب پایان‌نامه و مقاله ارائه دهد تا مرجعی برای تصمیم‌گیری‌های آینده در حوزه آموزش قرار گیرد.

مدرس خیابانی اظهار داشت: ایجاد فضای رقابتی در حوزه مقابله با کرونا را در سطح شهرستان‌ها در دستور کار قرار دادیم و ارزیابی فرمانداران نیز بر همین مبنا انجام خواهد شد و بازخوردهای متناسب با عملکرد فرمانداران صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در تخصیص اعتبارات و بودجه، تأمین خودرو و نیروی انسانی متناسب با عملکرد فرماندار هر شهرستان این امکانات اختصاص خواهد یافت.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این رتبه‌بندی نه تنها در حوزه کرونا بلکه در همه حوزه‌ها برای مدیرانی که خوب کار کرده اند و سیاست‌های دولت را اجرا کردند باید لحاظ شود.