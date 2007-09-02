مذاکرات کارشناسی بغداد، مقدمه اجلاس وزرای خارجه است/ تا بازگشت پرونده به آژانس، اقدام داوطلبانه ای در دستور نیست

گزارش البرادعی، موفقیت دیپلماسی هسته ای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان اظهار داشت: این گزارش موفقیت دیگری برای دیپلماسی هسته ای کشورمان به شمار می رود.

وی افزود: گزارش البرادعی بار دیگر حقانیت جمهوری اسلامی ایران و مواضع ما را برای جامعه جهانی به اثبات رساند و ثابت کرد که ادعاهای تکراری و فضاهای رسانه های و تبلیغاتی که علیه کشورمان توسط برخی کشورها ایجاد شده به دور از منطق و واقعیت بوده است.

حسینی گفت: نکته دیگر این گزارش و همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی این بود که مشخص شد که همانگونه که از ابتدا اعلام کرده ایم فعالیت های هسته ای ما در ذات خود هیچ گونه پیچیدگی خاصی ندارد و اگر بر اساس موازین فنی و حقوقی و چهارجوب های ان پی تی به این موضوع رسیدگی شود مسائل به راحتی قابل حل و فصل بوده و نقطه مبهمی در این خصوص وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: این همکاریها همچنین نشان داد که همانگونه که جمهوری اسلامی به طور قاطعانه و صادقانه از حقوق ملت ایران دفاع می کند در رفع ابهامات و پاسخ به سئوالات به طور شفاف و به همین شکل عمل می نماید.

وی ابراز امیدواری کرد روند آغاز شده در همکاری ایران و آژانس که با حسن نیت کشورمان به بار نشسته به شکل مطلوب ادامه یابد و پرونده هسته ای کشورمان از شورای امنیت مجددا به آژانس بین المللی انرژی اتمی باز گردد.

حسینی همچنین افزود: روند همکاری های هسته ای ایران با آژانس و مجموعه تعاملات ما باعث شد که جایگاه قانونی نهاد بین المللی که توسط برخی کشورها دچار آسیب جدی می شد مجددا ارتقا یابد.

همکاری با آژانس ادامه خواهد داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضع اخیر دکتر علی اصغر سلطانیه نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر احتمال قطع همکاری ایران با آژانس در صورت صدور قطعنامه ای در شورای امنیت تاکید کرد: سخنان آقای سلطانیه دقیق منتقل نشده و همکاری ما با آژانس ادامه خواهد داشت.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: چنانچه قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت صادر شود ما در همکاری خود با آژانس تجدید نظر کرده و گزینه های مختلف در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اجلاس وزرای نهضت عدم تعهد در تهران

حسینی با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای نهضت عدم تعهد در تهران (12 و 13 شهریور) افزود: بیش از 100 هیئت از کشورهای عضو نهضت عدم تعهد به طور قطعی در این اجلاس شرکت می کنند که 56 کشور در سطح وزیر در آن مشارکت خواهند داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برنامه برگزاری این اجلاس ادامه داد: اجلاس توسط دکتر احمدی نژاد افتتاح می شود و وزیر خارجه کوبا به عنوان رئیس نهضت و منوچهر متکی به عنوان میزبان و رئیس نشست در جلسه افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.

تاثیر اجلاس تهران بر نقش آفرینی آتی عدم تعهد

وی همچنین گفت: این اجلاس تاثیر زیادی را در نقش آفرینی نهضت عدم تعهد در عرصه تعاملات بین المللی خواهد داشت و پرسش اساسی آن این است که در جهان پر تنش و تنازع آفرین امروز چگونه می توان بین فرهنگ های مختلف ایجاد تعامل کرد و از این طریق مبانی جهان شمول حقوق بشر را ایجاد نمود.

حسینی با اشاره به اعلامیه تهران درباره حقوق بشر اظهار داشت: این اعلامیه که نتیجه مذاکرات ژنو، نیویورک و تهران است چهارچوبی عملی در زمینه احترام به تنوع فرهنگی و ضرورت جهان شمولی حقوق بشر فراهم می کند و از این رو اقدام تهران گام مهمی در زمینه تقویت ادبیات بین المللی در این زمینه محسوب می گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه سطح شرکت کنندگان و میزان مشارکت در اجلاس فردای تهران را نمایانگر انسجام و همبستگی اعضا نهضت عدم تعهد دانست که قدرت ایفای نقش های برجسته تر در عرصه بین المللی را به این نهضت می بخشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این اجلاس میهمان ویژه ای همچون وزیر امور خارجه کره شمالی نیز خواهد داشت، افزود: به هر حال میهمانان مختلفی در این اجلاس شرکت می کنند و طبیعی است که حاشیه آن دیدارهایی بین میهمانان مختلف انجام شود و البته آقای احسان اغلو نیز اکنون در تهران حضور دارند.

حسینی برگزاری پر شور این اجلاس را مصداقی علنی دانست که کاملا بر خلاف تبلیغ رسانه های غربی مبنی بر انزوای سیاسی ایران صورت می گیرد.

گفتگوی البرادعی با اشپیگل

خبرنگاری از حسینی درباره گفتگوی اخیر محمد البرادعی با مجله آلمانی اشپیگل مبنی بر اینکه توافقات اخیر ایران و آژانس آخرین فرصت ایران در زمینه حل مسئله هسته ایش خواهد بود سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: روندی که تهران آغاز گر آن بوده به خوبی ادامه یافته و ایران این روند را تکمیل کرده و در عمل نیز ثابت کرده ایم که مسیر مور تاکید ما ثمر بخش بوده است.

حسینی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران فرصت های زیادی را در اختیار طرف های دیگر قرار داده و راه حل هایی را نیز برای ثمر بخش شدن این فرصت ها ارائه کرده است که متاسفانه طرف های دیگر با اصرار بر مواضع خود از این فرصت ها استفاده نکردند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره از این فرصت ها استفاده کرده و طرح های خود را برای این منظور ارائه داده است؛ همکاری های ایران و سازمان انرژی اتمی نیز که به ریاست محمد البرادعی انجام شد نمایانگر حقانیت مواضع و مبانی ایران است.

مواضع بوش چیز جدیدی نیست

حسینی در واکنش به موضع اخیر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در خصوص تفاهمات هسته ای ایجاد شده بین ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل گفت: مخالفت آمریکا و مواضع آقای بوش چیز جدیدی نیست و از گذشته هم انتظار آن می رفت و ما بدون توجه به این قبیل سخنان اقدامات اصولی خود را انجام می دهیم.

هیچ وقفه ای در پرونده امام موسی صدر رخ نداده است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین مراحل پیگیری پرونده مرتبط با ربوده شدن امام موسی صدر تصریح کرد: هیچ وقفه ای در پیگیری این موضوع حال نشده و جمهوری اسلامی از گذشته تا کنون تلاش های زیادی را در این خصوص انجام داده است.

وی ادامه داد: به دلیل اهتمام جدی دولت نهم نسبت به روشن شدن سرنوشت نهایی امام موسی صدر کمیته ای ویژه با حضور نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه تشکیل شده که به صورت مستمر پیگیری های لازم را انجام می دهد تا سرنوشت ایشان روشن شود.

فشار آمریکا بر امارات علیه ایران

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود تلاشهای اخیر آمریکا برای اعمال فشار بر امارات متحده عربی جهت کاهش مراودات اقتصادی با کشورمان را اقدامی در راستای سیاست های فراقانونی خارج از چارچوب سازمان ملل برشمرد و خاطر نشان کرد: ممکن است که تصمیماتی تحت تاثیر این فشارها اتخاذ گردد که لازم است برای بررسی آنها شرایط منطقه و سایر مسائل را لحاظ کنیم.

مواضع مسئولان عراقی برای ما اهمیت دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار مواضع سفیر آمریکا در عراق در خصوص مذاکرات سه جانبه بغداد، اظهار داشت: آنچه باعث شد ما در این گفتگوها حضور یابیم درخواست دولت عراق و دولت آمریکا و به خاطر ملت عراق و همچنین ساماندهی برخی مناسباتی بود که می تواند در جهت منافع و امنیت ملی کشورمان باشد.

وی با بیان اینکه درخواست تداوم مذاکرات سه جانبه همچنان از سوی مسئولان عراقی اعلام می شود تاکید کرد: موضع مسئولان عراقی در این خصوص مبنی بر ادامه گفتگوها برای ما اهمیت دارد.

زمان و مکان دیدار آتی لاریجانی و سولانا

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره زمان و مکان دیدار آتی خاویر سولانا با علی لاریجانی گفت: قرار است در زمان و مکان مناسبی این گفتگوها انجام شود.

کارشکنی آمریکا در ملاقات گروگان های اربیل با خانواده ها

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن انتقاد از کارشکنی آمریکا در موضوع ملاقات گروگان های اربیل با خانواده هایشان افزود: آمریکایی ها از طریق صلیب سرخ به ما اعلام کرده اند که خانواده ها برای انجام این دیدار آماده باشند اما علیرغم پیگیری های صلیب سرخ آمریکا همچون گذشته در این زمینه هم کارشکنی می کند و در حال حاضر هیچ خبر دقیقی در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: رویه ای که آمریکایی ها در این باره برگزیده اند بازی کردن با روحیات خانواده های این افراد است که در مغایرت کامل با عرف بین المللی و دیپلماتیک قرار دارد.

سفر جواد وعیدی به ژنو

حسینی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال سفرجواد وعیدی به ژنو نیز گفت: آقای وعیدی برنامه های مذاکرات خود با آژانس را با این نهاد بین المللی تنظیم می کند و هر گاه توافق نهایی در این زمینه حاصل شود خبر آن به اطلاع خواهد رسید.

حکم اینترپل جدید نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ایران صدور قرار بازداشت از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) برای سرکردگان گروه تروریستی منافقین را یکی از نتایج مثبت مذاکرات بغداد می داند؟ اظهار داشت: این موضوع چیز جدیدی نیست و حکم مذکور در سال 2006 صادر شد که البته چون این احکام به طور سالانه تجدید می شود امسال هم تجدید شد.

رهبران فلسطینی به تهران می آیند؟

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره احتمال انجام سفر رهبران و گروه های فلسطینی به تهران جهت بررسی طرح صلح ایران برای فلسطین سخن می گفت، افزود: هدف دیدارها و دعوت هایی که در خارج از ایران صورت می گیرد دعوت گروه های فلسطینی به وحدت، تفاهم و مذاکرات است.

حسینی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از نفوذ خود استفاده کرده تا ضمن رساندن اختلاف نظرات گروه های فلسطینی به حداقل و یادآوری دائمی خطر رژیم صهیونیستی در راستای تحقق اتحاد این گروه ها گام بردارد اما زمان دقیقی برای سفر مذکور تعیین نشده است.

توجیه اشغالگران برای تداوم حضور در منطقه را نمی پذیریم

سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح موضع اخیر دکتر احمدی نژاد مبنی براینکه ایران برای پر کردن خلا قدرت در منطقه آمادگی دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که همکاریهای گسترده و توسعه یافته میان کشورهای منطقه و تعمیق این روابط در زمینه های مختلف می تواند به امنیت منطقه کمک کند.

وی ناکامی های اشغالگران در خاورمیانه را مورد اشاره قرار داد و افزود: علیرغم وجود شکست های فراوان برخی از این کشورها با طرح این موضوع خروج آنها از منطقه باعث ایجاد خلا قدرت می شود در پی توجیه تداوم حضورشان بر می آیند که ما این توجیه را نمی پذیریم و تاکید داریم که امنیت و شکوفایی در منطقه توسط کشورهای منطقه و با روابط ویژه آنها قابل تحقق است.

تهران در چه صورتی پروتکل الحاقی را اجرا می کند؟

حسینی در پاسخ به این سئوال که با توجه به درخواست البرادعی از ایران برای تصویب پروتکل الحاقی که در گزارش محرمانه وی به شورای حکام مطرح شده، تهران در چه صورتی دست به این اقدام خواهد زد؟ گفت: در گذشته هم که ایران پروتکل الحاقی را اجرا می کرد به صورت داوطلبانه بود و اجرای این پروتکل نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه دیگری را گذرانده و بر اساس آن تا زمانی که پرونده هسته ای ایران به آژانس بر نگردد هیچ نوع اقدام داوطلبانه از جمله تصویب پروتکل الحاقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

پوتین به احمدی نژاد قول داده است

وی درباره موضع اخیر یکی از مشاوران رئیس جمهور مبنی بر احتمال حذف روسیه از پروژه تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر افزود: همانطور که رئیس جمهور اشاره کرده اند ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس شانگهای نسبت به تکمیل این پروژه با جدیت به رئیس جمهور قول داده است.

تاخیر پذیرش سفیر ایران در اتاوا

حسینی درباره علت تاخیر پذیرش استوار نامه سفیر کشورمان در کانادا از سوی دولت این کشور خاطر نشان کرد: معمولا پذیرش سفرا از سوی کانادا روند طولانی طی می کند.

نگاه آمریکا به پرونده هسته ای، به دور از واقعیات است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهار نظر یکی از مقام های آمریکایی در خصوص مسئله هسته ای کشورمان نیز گفت: نمی توان برخی از اظهار نظرهای شخصی را به کلیت غرب اطلاق کرد؛ ما همواره گفته ایم که واقعیات موجود و روند همکاری های ایران و آژانس و گزارش اخیر محمد البرادعی مصادیقی برای تعیین رفتارهای آتی است اما این مقام آمریکایی تاکید کرده که این مسائل هیچ تاثیری در رویکرد آمریکایی ها ندارد و همین موضوع نمایانگر این است که رویکردهای آمریکا درباره موضوع هسته ای کاملا به دور از واقعیات اتخاذ شده است.

تغییر فرمانده سپاه طبیعی است

وی ضمن رد سخنان یکی از خبرنگاران خارجی که تغییر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را واکنشی در برابر مشکلات این نهاد نظامی کشورمان در قبال خصومت های آمریکا عنوان می کرد افزود: این تغییرات و احکامی که از سوی مقام معظم رهبری صادر می شود دوره های زمانی خاصی دارد که پس از اتمام آن جانشینی برای افراد تعیین می گردد.

حسینی تصریح کرد: اگر نگاهی به حکم مقام معظم رهبری داشته باشید موفقیت سردار صفوی در وظایف خود را نیز به وضوح در خواهید یافت.

شکاف 1+5 در برابر گزارش البرادعی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا می توان سکوت آلمان در واکنش به مخالفت آمریکا، انگلیس و فرانسه با گزارش اخیر البرادعی را نوعی ایجاد شکاف بین گروه 1+5 ارزیابی کرد؟ افزود: این اختلاف نظرها از گذشته هم وجود داشته و گزارش آژانس که به روشنی و شفافیت و البته اختصار منتشر شد نکات مهمی را مورد اشاره قرار داد که باعث شد کشورهایی که در پی واقع گرایی بیشتری هستند احیانا به تجدید نظر در مواضع خود بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد: سایر کشورها نیز چنین رفتاری را درباره مسئله هسته ای ایران انجام دهند.

بمباران مناطق شمالی عراق

خبرنگاری از حسینی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر بمباران مناطق شمالی عراق سئوال کرد که وی با ابراز این مطلب که باید بررسی های بیشتری در مورد صحت این خبر صورت گیرد افزود: آنچه در مرزهای ما با عراق مشاهده می شود فعالیت برخی گروهک های تروریستی است که با حضور اشغالگران در آن مناطق به خرابکاری دست زده و ضمن عبور غیر قانوین از مرزها سلاح هایی را از عراق به داخل ایران وارد می کنند.

حسینی خاطر نشان کرد: طبیعی است که نیروهای مرزی ما با این قبیل شرارت ها که به شهادت نیروهای مرزی و پاسداران کشورمان می انجامد برخورد لازم را خواهد داشت. اما درباره صحت خبر مذکور باید بررسی هایی را صورت داد.

اجلاس کارشناسی ایران و آمریکا؛ 17 و 18 شهریور در بغداد

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از برگزاری اجلاس کارشناسی مرتبط با مذاکرات بغداد در تاریخ 17 و 18 شهریور خبر داد و گفت: دولت عراق اعلام کرده است که اجلاس کارشناسی در این روزها در بغداد برگزار می شود که این اجلاس مقدمه ای برای اجلاس در سطح وزرای خارجه خواهد بود.

برنامه رسانه های صهیونیستی برای اهانت به مقدسات اسلامی

وی در واکنش به اهانت مطبوعات سوئدی به پیامبر اعظم (ص)، اظهار داشت: جسارتی که در این خصوص انجام شد احساسات عموم مسلمانان را برانگیخت و اعتراضات شدیدی را به همراه داشت؛ سفارت ما در سوئد و وزارت امور خارجه به سفیر این کشور در تهران نیز مراتب اعتراض شدید تهران نسبت به این اقدام را به مقامات آن کشور اعلام کرد.

حسینی ادامه داد: به نظر می آید رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی برای اهانت به مقدسات اسلامی برنامه هایی را داشتند که با همسویی جامعه اسلامی این طرح ها خنثی خواهد شد.

تکرار مواضع سارکوزی از سوی ایتالیا

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تکرار مواضع غیر سازنده نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از سوی مقامات ایتالیایی گفت: این اظهارات که به دور از واقعیت های موجود است را رد می کنیم و از کشورهای مختلف دعوت می کنیم که مواضع خود را منطبق بر واقعیات اتخاذ نمایند.

بانی هولوکاست هسته ای آمریکاست

وی در واکنش به سخنان اخیر جرج بوش مبنی بر اینکه موضوع هسته ای ایران منطقه را دچار نوعی هولوکاست هسته ای خواهد کرد تصریح کرد: هولوکاست یا نسل کشی هسته ای توسط آمریکا و در هیروشیما و ناکازاکی رخ داد و این سابقه سیاه را در پرونده آمریکایی ها ثبت نمود.

حسینی افزود: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که هیچ تهاجمی را به کشورهای دیگری نداشته بلکه قربانی عملیاتهای تروریستی و جنگ تحمیلی ای بوده که با حمایت آمریکایی ها انجام شد .

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان گفت: ما را در خصوص تروریسم هم متهم کردند و این در حالی است که همگان اطلاع دارند که تروریسم و افراط گرایی در این منطقه مولود آمریکایی ها بوده و هیچ کس از حمایت های آمریکایی از برخی گروه های تروریستی منطقه بی خبر نیست.