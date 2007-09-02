تعداد مشترکین شرکت برق غرب استان تهران به یک میلیون نفر رسید

علی اصغر امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چهار ماهه اول سال جاری 21 هزار و 600 انشعاب فروخته و بیش از 18 هزار انشعاب نصب شده است و در این مدت حدود 43 کیلومتر کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و 236 کیلومتر خطوط فشار متوسط و ضعیف هوایی نصب شده است.

وی افزود: در این مدت سه هزار شاخه روشنایی نصب و 21 هزار چراغ و چهار هزار چراغ لاک پشتی نصب یا تعویض شده است و 37 هزار پایه فلزی روشنایی معابر نصب شده است و 10 هزار کیلومتر برای روشنایی معابر کابل کشی شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: طول شبکه 20 کیلو ولتی زمینی و هوایی تا پایان تیر ماه سال جاری بیش از شش هزار کیلومتر و طول شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی هفت هزار و 500 کیلومتر بوده است.

در سال جاری 340 دستگاه پست دولتی جدید نصب شده است.