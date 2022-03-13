لزوم تبیین باورها و زنده نگه داشتن راه شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشکاران پیش از ظهر امروز در جمع رزمندگان و فرزندان شهدا و ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: برای رسیدن به خودباوری و گذار از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی بیشتر از همه به زنده نگه داشتن راه شهدا و ایثارگران و تاسی از سیره آنها نیاز داریم.

وی با اشاره به اعیاد شعبانیه و سالروز میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت ابالفضل العباس (ع)، حضرت علی اکبر و امام زمان (عج) ابراز داشت: پاسداشت این روزها همیشه عزیز است؛ چرا که همه فدایی راه ائمه اطهار و حضرت امام حسین (ع) هستیم؛ شاید بینش‌ها متفاوت باشد اما هدف یکی است.

فرشکاران تصریح کرد: هدف انقلاب اسلامی ما از ابتدا مبارزه با ظلم، بیداد و ستمگران زمانه بود که با روحیه دهی و رهبری‌های داهیانه امام (ره) به پیروزی رسید و پس از آن در جنگ تحمیلی نیز راه امام را ادامه دادیم و در برابر تمام جهان ایستادیم تا از خاک پاک میهن دفاع کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ایستادن در برابر ظلم کار آسانی نیست، ادامه داد: راه شیعه، راه ایثار و شهادت توام با درک، آگاهی و بصیرت برای رسیدن به اهداف عالی است.

وی اذعان داشت: در دوره حاضر نیز بعد از گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی مدافعان حرم برای تامین امنیت کشور و حفظ اسلام و انقلاب جان بر کف در برابر داعش ایستادگی می‌کنند تا این گروه جنایتکار را زمین‌گیر و در نهایت نابود کنند.

فرشکاران در پایان صحبت‌های خود بر لزوم تبیین باورها و زنده نگه داشتن راه و سیره شهدا و ایثارگران انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم تاکید کرد.

در این دیدار صمیمانه رزمندگان و فرزندان شهدا و ایثارگران سازمان به بیان نکته نظرات، خاطرات و برخی از مسائل موجود پرداختند.