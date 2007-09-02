ائتلاف درشهرستان ها هنوز در دستور کار اعتماد ملی نیست/ تشکیلات اعتماد ملی در میان احزاب بی نظیر است

مسعود سلطانی فر، مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتمادملی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اظهار داشت: پس از اینکه حزب صف بندی ها، آرایش گروه ها، روند تحولات سیاسی و جهت گیری سایر احزاب را در قبال آن مورد بحث وبررسی قرار داد و به جمع بندی نهایی رسید، در نهایت نظر نهایی خود را برای معرفی افراد همسو اعلام خواهد کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب به تلاش ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی برای شناسایی کاندیداهای مورد تائید حزب که دارای ملاک های مصوب شورای مرکزی باشند اشاره کرد و ادامه داد: اصلی ترین بحث حاضر ستاد انتخاباتی شناسایی کاندیداهای احتمالی و تشکیل سازمان رای حزب اعتماد ملی در کشور است.



وی گفت : احتمالا در بسیاری از شهرستان های کشور کاندیداهای ما با سایر گروه های اصلاح طلب مشترک خواهند بود.

سلطانی فر معتقد است وضعیت کنونی مردم و جامعه طبق نظرسنجی های غیررسمی بیشتر به نفع اصلاح طلبان است و اگر در این بین اتفاق خاصی تا انتخابات هشتم صورت نپذیرد، این جریان در نهایت به نفع این طیف خواهد بود.

مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتمادملی با تاکید بر اینکه گروه های سیاسی به خصوص در طیف چپ باید بدون توجه به برخی تحرکات جریانات حاکم تنها به ادامه برنامه های خود بپردازند، تصریح کرد: اگر احزاب تنها به فکر ارائه عملکرد خود به مردم باشند، مطمئنا هیچ جریانی نمی تواند در ادامه اجرای برنامه های صحیح آنان خلل ایجاد کند.

وی با بیان اینکه هیچ حزبی در کشورتشکیلات حزب اعتماد ملی را ندارد، اظهارداشت: وضعیت این حزب در کشور نسبت به سایر گروه های سیاسی بهتراست، چراکه هم اکنون علاوه بر اینکه در 30 مرکزاستان کشور دفتر نمایندگی داریم، برای دو تا سه شهر بزرگ در هر استان نیز دفتر نمایندگی احداث کرده ایم که این رقم برای برخی استان ها بیش از این آمار است.

این عضو ارشد اعتماد ملی سازمان دهی این تشکیلات طی دو سال گذشته را تنها در سایه سابقه مدیریتی بالای حزب متبوعش امکان پذیر دانست و خاطرنشان کرد:مجموعه افراد و اعضا حزب اعتماد ملی در تهران وسایر استان های کشور، ترکیبی از نیروهای سیاسی کارآزموده و دارای سابقه اجرایی روشن و مفید است، برای همین طی مدت کوتاهی از تاسیس حزب، توانسته ایم جایگاه خود در عرصه سیاسی کشور را مشخص کنیم.