دولت نهم هیچگاه دانشگاه را تنها نمی گذارد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته در جمع روسای دانشگاه های سراسر کشور و مسئولان دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خطاب به دکتر واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهوری خواستار شد تا زمینه بازدید تمامی روسای دانشگاه ها از پیشرفت های علمی کشور با هزینه نهاد ریاست جمهوری فراهم شود و خطاب به وزرای علوم، بهداشت و معاون علمی رئیس جمهوری گفت : بنده از شما می خواهم تا با اساتید دانشگاه های سراسر کشور بنشینید و در راستای پیشرفت های علمی تلاش کنید و سعی کنید که همگی در یک راستا حرکت کنید .

رئیس جمهوری از تلاش دولت نهم برای سند چشم انداز نظام در زمانی زودتر از 20 سال خبر داد و افزود : معتقدیم که چشم انداز نیازمند انسانهای صالح است و کانون این انسانهای صالح، دانشگاه است. امروز ما بر این اعتقادیم که می شود صد در صد خروجی دانشگاه ها انسان های صالح و شجاع و پاک و مومن باشند که این کار وظیفه شما اساتید دانشگاه است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر همه چیز برای پیشرفت در ایران وجود دارد، خاطر نشان کرد : منتهی باید کار کرد و شما اساتید و روسای دانشگاه ها در این زمینه نقش بسزایی را می توانید ایفا کنید. امروز اساتید علمی ایران از جمله پرافتخارترین اساتید علمی جهان به شمار می روند لذا ماموریت دانشگاه ها و مسئولین دانشگاه بسیار سنگین است.

رئیس جمهور خطاب به روسای دانشگاهها گفت : اگر شما مسئولین دانشگاه ها پایان نامه های دانشجویی را به سمت حل‌ مشکلات جامعه هدایت کنید باعث خواهد شد کشور به سمت پیشرفت حرکت کند، زیرا ما بر این اعتقادیم که برای زندگی سعادتمند تنها یک راه وجود ندارد و هزاران راه برای رسیدن به رشد و شکوفایی وجود دارد. می خواهیم به یک جامعه پیشرفته دست پیدا کنیم و این موضوع غیر از تلاش و همت شما دانشگاهیان میسر نخواهد شد زیرا پایه پیشرفت و سعادت، علم است.

وی افزود : امروز وزرای مربوطه و معاون علمی رئیس جمهور باید تلاش کنند تا سئوالات موجود در زمینه مشکلات کشور را در بین دانشگاهیان تقسیم کنند تا آنان به این سئوالات جواب دهند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : امروز مسئولیت شما روسای دانشگاه ها بسیار سنگین است، مسئولیتی که یک لحظه برای مسئول خواب و استراحت نمی گذارد، زمان محدود است ولی آرمان های بسیار نامحدودی داریم که باید تلاش شود هر چه سریعتر به این آرمان ها دست پیدا کنیم.