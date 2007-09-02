مذاکرات اولمرت و ابومازن امید برای برقراری صلح را افزایش داده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه ساندی تلگراف با بیان این مطلب نوشت : برای اغلب مقامهای اسرائیلی و فلسطینی صلح در خاورمیانه به عنوان فرایندی که کنترل آن در خارج از منطقه قرار دارد، مطرح است.

از یک سو آمریکا با پیشنهاد برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در تلاش است تا بحران موجود در خاورمیانه را به نوعی به نتیجه برساند و از سوی دیگر کشورهای عربی در قالب اتحادیه عرب تلاش می کنند تا از طرح صلح اعراب حمایت کنند.

این نشریه نوشت : به عبارت دیگر می توان گفت تا زمانی که اعراب و در راس آنها عربستان از مذاکرات ابومازن و اولمرت و همچنین کنفرانس پیشنهادی آمریکا حمایت نکنند نمی توان به نتیجه بخش بودن آن امیدی داشت.

از سوی دیگرخبر می رسد که قرار است در اواخر سال جاری میلادی گروهی از جانب اتحادیه عرب به سرزمین های اشغالی سفر کند تا نقطه نظر اعراب درباره صلح خاورمیانه را به اطلاع مقامهای تل آویو برساند ؛ اگر این اتفاق بیفتد و این گروه اعزامی به سرزمین های اشغالی سفر کند این برای اولین بار خواهد بود که اتحادیه عرب و اسرائیل به طور رودر رو با هم مذاکره می کنند.

در همین مورد، خبر می رسد آمریکا در تلاش است تا با رایزنی با قدرت های میانه رو در منطقه، از قبیل عربستان، شرایط برقراری صلح در خاورمیانه را تسهیل کند، اما آیا عربستان با صلح پیشنهادی آمریکا درباره خاورمیانه موافقت خواهد کرد؟

تلاش آمریکا برای همراه کردن دولت های میانه رو در خاورمیانه با خود و پیشنهاد برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه از جانب بوش درحالی است که اولمرت و ابومازن در مذاکرات خود درباره مواردی چون بازگشت آوارگان فلسطینی، خروج نیروهای اسرائیلی ازکرانه باختری و تقسیم بیت المقدس صحبت می کنند.

بر همین اساس، بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده در سرزمین های اشغالی، 60 درصد از ساکنان این منطقه با موارد مطرح شده در مذاکرات نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین موافق هستند.

ساندی تلگراف در پایان مطلب خود می نویسد : اگر آمریکا بتواند کشورهای عربی خاورمیانه را با طرح پیشنهادی خود برای برقراری صلح خاورمیانه همراه کند؛ آنگاه می توان با واقع بینی و امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات ابومازن و اولمرت نگاه کرد در غیر این صورت این مذاکرات و کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است در ماه نوامبر ( آبان ماه ) برگزار شود نیز همانند سایر اقداماتی که تا کنون در این خصوص انجام گرفته بدون نتیجه پایان خواهد یافت.