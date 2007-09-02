به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی، وزیر تعاون در نشست خبری امروز صبح به مناسبت هفته تعاون گفت: با توجه به در اولویت قرار گرفتن دغدغه های مردم در برنامه ریزیهای کلان و افزایش جمعیت کشور برنامه ریزی در خصوص ایجاد شغل مورد نیاز یک ضرورت اساسی است.

محمد عباسی اظهار داشت: با توجه به جوان بودن وزارت تعاون و پس از تشکیل ساختار آن در قالب تعاونی ها ، نگاه دولتی شدن اقتصاد در سالیان گذشته باعث شده است تعاونی ها در اولویت قرار نگیرند.

وی تصریح کرد: یکی از اولویتهای دولت نهم نگاه جدید به ایجاد اقتصادی تعاونی است که رهبر معظم انقلاب نیز توسعه تعاون را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر تعاون بیان داشت: حضور ایده های بخش تعاونی می تواند در ایجاد فرصتهای کمک به مردم و برآورده شدن نیازهای اجتماعی مفید واقع شود که یکی از اهداف تشکیل بنیاد توسعه تعاون و کار آفرینی است.

عباسی از افتتاح 12 شعبه تعاونی های قرض الحسنه در هفته جاری خبر داد و افزود: برای اولین بار در کشور این تعاونی ها با هدف پرداخت وامهای بدون بهره و فققط با کارمزد در شهرهای تهران ، مشهد، شیراز ، اصفهان ، ساری ، اهواز ، زنجان و رشت ایجاد خواهد شد.

وی میزان وام پرداختی از طریق تعاونی قرض الحسنه را تا 10 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این کار باید با پشتوانه منابع مردمی توسعه یابد.