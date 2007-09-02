نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اقبالی با اعلام این خبر افزود: اسامی پذیرفته شدگان در 236 رشته از طریق ویژه نامه فرهیختگان اعلام می ‌شود. همچنین داوطلبان می ‌توانند با مراجعه به سایت‌ مرکز آزمون به آدرس WWW.AZMOON.COM کارنامه خود را مشاهده کنند.

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی درمورد زمان ثبت نام پذیرفته شدگان گفت: پذیرفته ‌شدگان دوره ‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته می ‌توانند از روز شنبه 17 تا 19 شهریور ماه 86 با همراه داشتن مدارک لازم به واحد دانشگاهی در محل پذیرش که آدرس آن در ویژه‌ نامه فرهیختگان درج شده است، مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی در خصوص مدارک لازم برای ثبت نام اظهار داشت: اصل مدرک کارشناسی یا گواهی موقت، اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی، شش قطعه عکس 4*3 (برای برادران مشمول 12 قطعه) و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند، برای ثبت نام الزامی است.

اقبالی در مورد آزمون عملی رشته کارگردانی نمایش گفت: پذیرفته شدگان کتبی این رشته، لازم است جهت آزمون عملی (خواهران) در 21 و (برادران) 22 شهریور به دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز مراجعه کنند.