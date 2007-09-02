وزیر امور خارجه افغانستان به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "سلطان احمد بهین" اعلام کرد: "رنگین دادفر سپنتا" وزیر امور خارجه افغانستان برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که درتاریخ 12 شهریور ماه برگزارخواهد شد، به تهران سفر خواهد کرد .



بهین افزود: آقای سپنتا به دعوت آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می کند و درنشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که با موضوع "حقوق بشر و کثرت گرایی فرهنگی" تشکیل خواهد شد، سخنرانی می کند.



سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان با اشاره به اینکه همگرایی فرهنگی پیشرفتی است برای دموکراسی، گفت: افغانستان به ارزش های حقوق بشری که در منشور سازمان ملل متحد وجود دارد پایبند است.