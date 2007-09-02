  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

تیم وزنه برداری پیشکسوتان ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم وزنه برداری پیشکسوتان ایران نایب قهرمان جهان شد

رقابت های وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان با قهرمانی روسیه و نایب قهرمانی تیم ملی کشورمان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه برداران گروه سنی 39-35 سال کشورمان توانستند با 12 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز و با 221 امتیاز عنوان نایب قهرمانی رقابت های جهانی پیشکسوتان را از آن خود کنند.

امتیاز تیم ملی کشورمان با تیم اول یعنی روسیه برابر بود ولی به دلیل اینکه روسیه بیش از 30 وزنه بردار را به این رقابت ها اعزام کرده بود قهرمان شناخته شد و عنوان نایب قهرمانی به تیم ملی کشورمان رسید.

امتیازات تیمی:
1- روسیه با کسب 221 امتیاز
2- ایران با کسب 221 امتیاز
3- ژاپن با کسب 212 امتیاز
4- فرانسه با کسب 185 امتیاز
5- مجارستان با کسب 175 امتیاز
6-بلاروس با کسب 169 امتیاز
7- آلمان با کسب 162 امتیاز
8- اوکراین با کسب 156 امتیاز

کد مطلب 544635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها