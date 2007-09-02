به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، در چهارمین شماره از ماهنامه کاووش که توسط دفتر مطالعات سیاسی این مرکز منتشر شده گزارشهایی از رسانهها و موسسات پژوهشی معتبر در مورد مواضع و مسائل هستهای ایران به چشم میخورد.
همچنین در این ماهنامه چکیدهای از مقاله «موسسه تحقیقات صلح» وابسته به کنگره آمریکا پیرامون وضعیت اقتصادی ایران منتشر و در آن تاکید شده است که آینده وضعیت اقتصادی ایران به سه عامل: تمایل سرمایهگذاری خارجی جهت سرمایهگذراری در ایران ، نحوه حل پرونده هستهای و تمایل دولت به انجام اصلاحات اقتصادی بستگی دارد.
شکستن یخهای دیپلماتیک عنوان دیگر مقالهای است که در ارتباط با نشستهای ایران و آمریکا دربغداد منتشر و در آن تصریح شده که این اولین مذاکره رسمی دو کشور بعد از 30 سال است ضمن این که این مذاکرات بیانگر آن است که آمریکا ایران را به عنوان یک قدرت منطقهای موثر و دارای نفوذ بسیار پذیرفته است و این مسئله البته خوشایند اعراب نیست.
بیتوجهی تهران به تحریمهای سازمان ملل ، تحلیل گفتمان سر مقاله روزنامههای آمریکایی در مورد پرونده هستهای ایران، مقالهای تحت عنوان توهم خطرناک در مورد عملکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و گروههای فلسطینی (حماس) ، آغاز عصر جدیدی برای بخش خصوصی ایران، راهنمای غرب در برابر ایران، ایران هستهای و عکسالعمل همسایگان از مجله سورویوال، چانه زنی با ایران از موسسه هوور و چگونه حکومت ایران را تسلیم کنیم؟ از نشریه کریستین ساینس مانیتور از جمله دیگر مطالب منتشر شده در این ماهنامه هستند.
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