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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۴

تمام کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به رایانه مجهز می شوند

تمام کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به رایانه مجهز می شوند

مدیر امور کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از خریداری 180 دستگاه کامپیوتر برای این کتابخانه ها خبر داد.

حبیب صفرزاده با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: به زودی حدود 180 رایانه بین 104 کتابخانه عمومی استان توزیع می شود. این کتابخانه ها با اعتباری معادل 175 میلیون تومان خریداری شده و کار توزیع و نصب آنها در کتابخانه های استان به زودی آغاز می شود.

وی افزود: با نصب این رایانه ها در کتابخانه های عمومی استان برای هر کتابخانه یک شبکه ایجاد می شود تا بتوانند در آینده نزدیک به پورتال کشوری (سیستم جامع فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی IT) متصل شوند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی همچنین درخصوص میزان دسترسی مراجعات به اینترنت اضافه کرد: در حال حاضر با قراردادهایی که با بخش خصوصی امضا کرده ایم هیچ مشکلی برای دسترسی مراجعان به اینترنت نداریم و در هر کتابخانه ای امکان دسترسی به اینترنت با قیمت کمتر وجود دارد.

کد مطلب 544647

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