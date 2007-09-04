ایتام خراسان شمالی در انتظار حمایت خیرین

محمد حسین منادی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: اکنون شش هزار و 787 یتیم در استان وجود دارد که تنها 4 هزار و 300 نفراز آنها حامی دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح حمایت از ایتام، اذعان داشت: ایتام نیازمند کمکهای مالی امداد و کمکهای ماهیانه حامیان هستند.

وی تعداد حامیان ایتام را در استان سه هزار و 655 نفر اعلام کرد و گفت: این حامیان با تحت حمایت قرار دادن یک یا چند یتیم ماهیانه مبلغ 100هزار ریال به حساب کمیته امداد واریز می کنند که این مبلغ به حساب ایتام واریز می شود.

وی اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال بیش از 530 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت کمیته امداد کمک شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7 درصد افزایش داشته است.

منادی یاد آور شد: همه ساله در ماه مبارک رمضان در طول یک هفته برنامه های خیر خواهانه با عنوان هفته اکرام ایتام اجرا می شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در طول سال مردم با مراجعه به ادارات این نهاد می توانند سرپرستی ایتام بدون حامی را بر عهده بگیرند.