۴۰ درصد از ذخایر معدنی آذربایجان شرقی راکد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، عابدین خرم گفت: طی حدود ۵ ماه اخیر مطالعات عمیقی در حوزه آسیب شناسی استان در حوزه‌های گوناگون به انجام رسید تا شناخت کاملی از شرایط اقتصادی، امنیتی و سرمایه گذاری و تحلیل وضع موجود حاصل شود تا بر اساس آن نقشه راه توسعه استان ترسیم و توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

خرم، فعال کردن بخش خصوصی و نشست با تعداد ۳۰۰ نفر از سرمایه گذاران بخش خصوصی آذربایجانی در تهران و خارج از کشور، جذب سرمایه گذاران جدید، تلاش برای کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه‌ها و ارتباط دادن بخش تولید و صنعت با شرکت‌های دانش بنیان، فعال سازی سیستم نوآوری استان، خارج کردن تعداد ۳۰۰ واحد تولیدی از رکود و تعطیلی و تلاش برای رفع مشکلات مربوط به حوزه زیرساختی از جمله برق، گاز و آب را از نتایج بررسی‌های وضعیت آذربایجان شرقی طی ماه‌های اخیر برشمرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی و مهم آذربایجان شرقی مربوط به جاده‌ها است، افزود: در این حوزه مشکلات وجود دارد و بدون استثنا تمامی جاده‌های استان دچار مشکل هستند، به طوری که تاکنون تعداد ۷۰ نقطه حادثه خیز شناسایی شده است که برای برون رفت از حجم سنگین تصادفات جاده‌ای باید در این رابطه اقدامات فوری به انجام برسید.

خرم به وجود ذخایر معدنی غنی در آذربایجان شرقی که مقام اول کشور را دارد، اشاره و اضافه کرد: ۸.۵ میلیارد تن انواع ذخایر معدنی در این استان موجود و نیازمند ایجاد صنایع پایین دستی است و اگر مشکلات مربوط به منابع طبیعی برای اکتشاف حل شود، بدون تردید انقلاب صنعتی و اقتصادی بزرگی در این خطه اتفاق خواهد افتاد.