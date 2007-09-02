"نقش آفرینان" با پرونده "رئیس" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره شهریورماه ماهنامه بازیگری و فرهنگی هنری "نقش آفرینان" با یادداشت هیئت تحریریه و شعری از شکوه جیرودی آغاز می شود و در ادامه اخبار بازیگران سینمای ایران و جهان منعکس شده است.

بازیگری در فیلم های "قاعده بازی" و "محاکمه"، نگاهی به بازیگران فیلم "نصف مال من، نصف مال تو"، بازی ها در فیلم "پاداش سکوت"، مطلبی درباره آل پاچینو به بهانه دریافت تندیس یک عمر دستاورد هنری و ادراکات فراحسی بازیگران متولد شهریور در بخش دیگری از این نشریه آمده است.

چهره و خط شناسی بازیگران این شماره اختصاص یافته به رامین پرچمی و در ادامه معرفی فیلم های اکران جهانی، گزارش انجمن بازیگران خانه سینما و پرونده فیلم "رئیس" آمده با مطالبی چون نگاهی به نقش آفرینی در فیلم، به بهانه اکران فیلم، گفتگو با مسعود کیمیایی و نگاهی به موسیقی فیلم.

نگاهی به بازیگری در نمایش "عشقه" به کارگردانی حبیب رضایی و محمد رحمانیان، گفتگو با توران مهرزاد، گپی با بهاره رهنما در صفحه "نقاب"، پاسخ به نامه ها و چند همکاری جدید برای شرکت ال.جی به کار این شماره پایان می دهد.

سی و پنجمین شماره ماهنامه سینمایی "نقش آفرینان" ویژه شهریورماه 86 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شکوه جیرودی و سردبیری رامین پرچمی در 68 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.