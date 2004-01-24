بازرسان بايد هر نقصي در برگزاري انتخابات را دنبال كنند

عكس : پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور

.



.



.



.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سيدعبدالواحد موسوي لاري خطاب به اعضاي هيأت هاي بازرسي گفت: اگر نقصي در امر انتخابات پيش بيايد چه در اجرا چه در نظارت و چه در بخش هاي خارج از اين موضوع، بازرسي از موضع حسن جريان انتخابات بايد قضيه را دنبال كندموسوي لاري افزود: قطعاً در آينده در بحث تبليغات مسأله داريم ، امكان تخلف چاپخانه ها ، روزنامه ها وتريبون ها وجود دارد و وظيفه ماست كه به عنوان حسن جريان انتخابات، تمام مواردي را كه در قانون ذكر شده و بايدها و نبايدهايي كه در آن مطرح شده و تكليف است، اجرا كنيموزير كشور گفت: من به عنوان وزير كشور مي خواهم بدانم كه فرمانداري ها و استانداري هاي ما در انجام مسؤوليتي كه به عهده شان است، متناسب با مسؤوليتي كه دارند آيا نقصي در كارشان هست يا نيست و اين نقص كار كجاست و آيا اين نقص بر اثر قصور يا تقصير دستگاه هاي مرتبط با خودمان است يا به خاطر عملكرد ديگران؛ اين مسائل بايد از يك زاويه باز و متناسب با وظيفه مان كه همان ماده 25 است ديده شود و احتياجي به اين نيست كه تريبوني شود يا تبليغاتي شود و يا در روزنامه ها و صدا و سيما پخش شودموسوي لاري افزود: بايد مسير اجراي انتخابات تا كنون ارزيابي و كارشناسي شود، آنجاست كه آمادگي براي ادامه كار كه حسن جريان انتخابات است در آن مشخص مي شود، درباره اين موضوع كه اين دعواها به كجا مي رسد، ردصلاحيت ها چه مي شود، موضع دولت چيست، موضع وزارت كشور چيست، صحبت مي شود؛ اما آن چيزي كه براي ما مهم است، بحث كارشناسي قضيه است كه طبق آن متوجه مي شويم كه چقدر مي توانيم در جريان انتخابات به وظيفه مان عمل كنيم و موانعمان كجاست