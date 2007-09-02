افتتاح نمایشگاه هنرهای دستی مددجویان کمیته امداد بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه دو بروجرد در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از 200 اثر از دستاوردهای هنری مددجویانی که در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای این کمیته حضور داشتند در معرض نمایش گذاشته شده است .

علی معظمی تصریح کرد : آثار ارائه شده در این نمایشگاه شامل انواع تابلو فرش، مکرومه بافی، گلدوزی، سفالگری و قلم زنی است.

وی اظهار داشت: این آثار توسط 250 نفر از مدد جویان شرکت کننده در 25 کلاس فنی و حرفه‌ای تهیه و در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

معظمی یادآور شد: همچنین در حاشیه این نمایشگاه و به منظور ارتقای سطح آگاهی زوج‌های جوان 73 زوج زیر پوشش این نهاد با مسائل زندگی و آشنایی قبل از ازدواج در یک دوره کلاس آموزشی آشنا می شوند.

مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه دو بروجرد تاکید کرد: جشن ازدواج این زوج‌های جوان، عید سعید فطر برگزار خواهد شد.