رئیس بخش سیاسی "ساف" به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستوراردن ، یک منبع مسئول در بخش سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین اعلام کرد: این سازمان درکنفرانس جنبش عدم تعهد که قراراست درتهران برگزارشود، شرکت می کند.

این منبع مسئول درعین حال اخبارمنتشره مبنی برتحریم این کنفرانس از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین را تکذیب کرد.

منبع مذکورگفت : سازمان آزادی بخش فلسطین هرگز کنفرانس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را در تهران تحریم نخواهد کرد و فاروق القدومی رئیس بخش سیاسی این سازمان به نمایندگی ازآن به تهران می رود.

نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضوجنبش عدم تعهد هفته جاری در تهران برگزار می شود.