شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "آتش برای رقص" را به تازگی برای گرفتن پروانه ساخت ارائه کردم و به دلیل اینکه داستان و ماجراهای فیلم در فصل زمستان می گذرد، بعد از گرفتن مجوز در فصل پائیز مراحل پیش تولید را آغاز خواهیم کرد."

وی درباره تله فیلم خود "گزارش یک اعدام" هم گفت: "این فیلم تلویزیونی را چندی پیش به شبکه اول سیما برای پخش ارائه کردم. البته قرار بود طبق صحبت های ما تا قبل از ماه رمضان پخش شود. ولی زمان دقیق پخش آن هنوز مشخص نشده است."

"گزارش یک اعدام" داستان زندگی جوانی را به تصویر می کشد که به اتهام قتل همسرش محکوم به زندان می‌شود، اما در زندان با زنی آشنا می‌شود که او را تشویق به فرار می‌کند. زن جوان از زندان می‌گریزد و پس از دو سال موفق می‌شود اسباب بی‌گناهی خود را تهیه کند. او پس از تبرئه شدن از جرم با وکیلش یک زندگی تازه را آغاز می‌کند، در حالی که ...

در این تله فیلم بهنوش طباطبایی، مهدی پاکدل، فاطمه نقوی و سعید داخ بازی می‌کنند و دیگر عوامل آن عبارتند از نویسنده: علیرضا کاظمی‌پور، مدیر تصویربرداری: فرهاد مافی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه: علی فداکار، آهنگساز: ناصر چشم آذر و تهیه‌کننده: علیرضا رئیسیان.