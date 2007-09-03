عملیات ساخت دومین کتابخانه بزرگ کشور به مراحل پایانی خود رسید

حبیب صفرزاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: کتابخانه مرکزی مشهد تاکنون بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در حال حاضر مراحل تزئیناتی خود را پشت سر می گذارد.

وی با اشاره به تغییر پیمانکار این پروژه گفت: اخیراً برای ادامه عملیات ساختمانی کتابخانه مرکزی مشهد مناقصه ای برگزار شد و شرکتی جدید برنده و پیمانکار تکمیل پروژه شد که با بیش از یک میلیارد تومان اعتباری که به تازگی از منابع استانی مربوط به بخش فرهنگ و هنر به این پروژه اختصاص یافته است به احتمال زیاد کتابخانه تا اوایل سال 87 آماده تحویل شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی اضافه کرد: قرار بر این شده است که این شرکت کارهای داخلی مانند گچ کاری و تزئینات بنا را به اتمام برساند و اوایل سال آینده کتابخانه را برای تجهیز به مدیریت امور کتابخانه های عمومی استان تحوبیل دهد.