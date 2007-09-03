عملیات ساخت دومین کتابخانه بزرگ کشور به مراحل پایانی خود رسید

حبیب صفرزاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: کتابخانه مرکزی مشهد تاکنون بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در حال حاضر مراحل تزئیناتی خود را پشت سر می گذارد.
وی با اشاره به تغییر پیمانکار این پروژه گفت: اخیراً برای ادامه عملیات ساختمانی کتابخانه مرکزی مشهد مناقصه ای برگزار شد و شرکتی جدید برنده و پیمانکار تکمیل پروژه شد که با بیش از یک میلیارد تومان اعتباری که به تازگی از منابع استانی مربوط به بخش فرهنگ و هنر به این پروژه اختصاص یافته است به احتمال زیاد کتابخانه تا اوایل سال 87 آماده تحویل شود.
مدیر امور کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی اضافه کرد: قرار بر این شده است که این شرکت کارهای داخلی مانند گچ کاری و تزئینات بنا را به اتمام برساند و اوایل سال آینده کتابخانه را برای تجهیز به مدیریت امور کتابخانه های عمومی استان تحوبیل دهد.
به گزارش مهر، کتابخانه مرکزی استان خراسان رضوی دومین کتابخانه بزرگ کشور است و هم اکنون در فضایی به وسعت 10 هزار متر مربع در حال ساخت است. با وجود اینکه تاکنون بیش از سه میلیارد تومان برای این کتابخانه هزینه شده است برای بهره برداری نهایی نیازمند اعتبارات بیشتری بود که به دلیل عدم تامین اعتبارات مورد نیاز (حدود سه میلیارد تومان) 12 سال عملیات ساخت آن به طول انجامیده و تاکنون آماده بهره برداری نشده است.
