مدارس استعدادهای درخشان به سمت کنکور محوری رفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در جلسه هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که با موضوع بررسی آئین‌نامه پیشنهادی مدارس استعدادهای درخشان، در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی و با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، با تبریک ایام خجسته شعبان و میلاد منجی عالم بشریت (عج)، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال‌های اخیر همواره بر پرورش استعدادهای درخشان تاکید کردند.

وی با بیان این‌که دانش آموزان مدارس سمپاد در تولید ناخالص ملی و تولید فرهنگی بسیار موثرند، افزود: اغلب مدارس پرورش استعدادهای درخشان به سمت کنکور محوری می‌روند. لذا ضروری است در چند ماه آینده الگوی راهبری مدارس پرورش استعدادهای درخشان تدوین و ارائه شود تا این رویه اصلاح شود.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و همچنین دانش آموزان مستعد برطرف شود. لذا ضروری است زمینه تحقق اهداف مدارس سمپاد را مهیا کنیم.

نوری ادامه داد: بیشتر مدارس سمپاد به موضوع کنکور اهمیت می‌دهند و برخی مدارس نیز پژوهش محور هستند و تعدادی از مدارس سمپاد که آمارشان بسیار محدود است مدارس کارآفرین هستند لذا این نوع مدارس باید توسعه دهیم.

عضو کابینه دولت مردمی با تاکید بر این‌که پژوهش‌سراها و همچنین طرح شهاب باید بیش از پیش فعال شوند، خاطرنشان کرد: ضروری است سکوی طرح شهاب ایجاد شود تا استعدادهای مختلف دانش آموزان در حوزه‌های علمی و هنری شناسایی و هدایت شوند.

وی یادآوری کرد: موضوع استعدادیابی که در مدارس سمپاد و همچنین از طریق طرح شهاب انجام می‌شود نیازمند یک مدیریت واحد است.