علی رحیم کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : این در حالی است که براساس استاندارد، باید به ازای هر یک هزار هکتار یک محیط بان وجود داشته باشد .

وی تصریح کرد : هم اکنون تنها 5 محیط بان از عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده این استان محافظت می‌کنند .

کاکاوند اذعان داشت : این افراد حفاظت از پوشش جنگلی، عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده به ویژه مناطق اشترانکوه و سفید کوه این استان را به عهده دارند .

وی جلوگیری از تخریب محیط طبیعی، پوشش گیاهی، حفاظت از گونه‌های جانوری و پرندگان و جلوگیری از هرگونه آلودگی و تخریب در محیط زیست را از وظایف اصلی محیط بانان عنوان کرد .