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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۵۸

هر 12 هزارهکتار از عرصه‌های طبیعی لرستان یک محیط بان دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست لرستان گفت: هر 12 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی لرستان، تنها یک محیط بان دارد که به هیچ وجه جوابگوی نیاز نیست.

علی رحیم کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : این در حالی است که براساس استاندارد، باید به ازای هر یک هزار هکتار یک محیط بان وجود داشته باشد .

وی تصریح کرد : هم اکنون تنها 5 محیط بان از عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده این استان محافظت می‌کنند .

کاکاوند اذعان داشت : این افراد حفاظت از پوشش جنگلی، عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده به ویژه مناطق اشترانکوه و سفید کوه این استان را به عهده دارند .

وی جلوگیری از تخریب محیط طبیعی، پوشش گیاهی، حفاظت از گونه‌های جانوری و پرندگان و جلوگیری از هرگونه آلودگی و تخریب در محیط زیست را از وظایف اصلی محیط بانان عنوان کرد .

کد مطلب 544670

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