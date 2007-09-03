علی رحیم کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : این در حالی است که براساس استاندارد، باید به ازای هر یک هزار هکتار یک محیط بان وجود داشته باشد .
وی تصریح کرد : هم اکنون تنها 5 محیط بان از عرصههای طبیعی و مناطق حفاظت شده این استان محافظت میکنند .
کاکاوند اذعان داشت : این افراد حفاظت از پوشش جنگلی، عرصههای طبیعی و مناطق حفاظت شده به ویژه مناطق اشترانکوه و سفید کوه این استان را به عهده دارند .
وی جلوگیری از تخریب محیط طبیعی، پوشش گیاهی، حفاظت از گونههای جانوری و پرندگان و جلوگیری از هرگونه آلودگی و تخریب در محیط زیست را از وظایف اصلی محیط بانان عنوان کرد .
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