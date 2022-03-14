نوروز ۱۴۰۱ کجا بریم؟ بهترین مقصدهای سفر در نوروز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تعطیلات سال نو، همواره یکی از محبوب‌ترین بازه‌های زمانی سفر در میان گردشگران ایرانی به‌حساب می‌آید. بر همین اساس احتمالاً همه ایرانی‌ها در روزهای پایان‌سال، با این موقعیت مواجه شده‌اند که یکی از اعضای خانواده یا دوستانشان از آن‌ها می‌پرسد «عید کجا بریم؟».

البته در سال‌های اخیر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و اعلام محدودیت‌های مربوط به گردشگری، آمار سفرهای نوروزی کاهش چشم‌گیری داشته، اما امسال و بعد از واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کووید -۱۹ می‌توانیم به رونق مجدد سفر و گردشگری در میان ایرانی‌ها امیدوار باشیم.

به همین دلیل، در این مقاله تصمیم گرفتیم تا با توجه به نزدیک بودن نوروز و تعطیلات سال نو، چندتا از جذاب‌ترین و زیباترین مقصدهایی که می‌توانید در تعطیلات عید، با خرید بلیط هواپیما یوتراوز یا هر وسیله حمل‌ونقل عمومی دیگری، به آن‌جا سفر کنید را به شما معرفی کنیم.

پس اگر شما هم در حال برنامه‌ریزی سفر نوروزی خودتان هستید، اما هنوز نتوانسته‌اید مقصد دلخواهتان را پیدا کنید، با پیشنهادهای سفر نوروزی ما در ادامه این مقاله همراه بمانید.

ایران‌گردی در نوروز ۱۴۰۱

حتماً شما هم با ما هم عقیده هستید که اگر هر نقطه‌ای از ایران زیبا را به‌عنوان مقصد سفر نوروزی خودتان انتخاب کنیم، آنقدر جاذبه‌های توریستی و گردشگری برای بازدید خواهید داشت که هرگز آن‌را از یاد نمی‌بریم.

پیشنهاد ما به شما این است که برای سفر در نوروز، شهری را به‌عنوان مقصد انتخاب کنید که تا به‌حال به آن‌جا سفر نکرده‌اید یا اگر سفر کرده‌اید، اطمینان دارید که هنوز جاهای دیدنی جدیدی برای بازدید باقی‌مانده است. اما ما در این مقاله، تنها به معرفی چندشهر از میان تمام شهرهای زیبا و دیدنی ایران، می‌پردازیم.

همه ما می‌دانیم که سفر به شیراز، اصفهان، رشت، ساری، مشهد، کیش، قشم، یزد و…، در همه فصل‌های سال، تجربه خوشایندی است که می‌توانیم از آن لذت ببریم. بنابراین در این مقاله می‌خواهیم شهرهایی را معرفی کنیم که شاید تا الان کمتر به آن‌ها توجه شده‌است.

چابهار

یکی از زیباترین شهرهای ایران است که در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان قرار گرفته‌است. این شهر به دلیل برخورداری از آب‌وهوای معتدل و بهاری که دارد، سالانه گردشگران زیادی را به‌سوی خود جذب کرده و از آن‌ها پذیرایی می‌کند.

از جمله جاذبه‌های گردشگری که می‌توانید در چابهار ببینید، می‌توانیم به تپه‌های گل‌شنی، رودخانه باهوت و گاندو و تالاب صورتی رنگ لیپار، به‌عنوان یکی از پنج چشمه رنگی جهان، اشاره کنیم.

تهران

شاید از دیدن اسم تهران در این لیست تعجب کنید، اما واقعیت این است که اگر قصد دارید برای تفریح به تهران سفر کنید، روزهای اول سال نو، بهترین فرصت برای شما است.

در روزهای اول هرسال، تهران خلوت‌ترین روزهای خودش را تجربه می‌کند و شما می‌توانید با خیال راحت، در میان تمام خیابان‌ها و جاذبه‌های گردشگری تهران، قدم بزنید.

آب‌وهوای تهران هم در روزهای اول سال، بهتر و سالم‌تر است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که اگر خودتان ساکن شهرهای محبوب و گردشگرپذیر ایران، مثل اصفهان هستید، بهتر است با قطار اصفهان به تهران، خودتان را به پایتخت ایران برسانید تا علاوه‌بر تماشای جاذبه‌های این شهر، از شلوغی و هیاهوی نوروزی شهر خودتان هم در امان باشید.

از جمله مهم‌ترین جاهای دیدنی تهران، می‌توانیم به کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، پارک ژوراسیک؛ موزه‌های ملی مهم، برج آزادی و برج میلاد، اشاره کرد.

جزیره هرمز

اگر بخواهیم زیباترین جزیره‌های خلیج فارس را نام ببریم، بدون شک اولین نامی که اکثر ما به آن فکر می‌کنیم، جزیره زیبا و رنگین‌کمانی هرمز است که یکی از بخش‌های شهر بندرعباس به‌شمار می‌آید.

این جزیره به دلی برخورداری از خاک رنگارنگی که دارد، به جزیره رنگین‌کمانی معروف شده و در سال‌های اخیر گردشگران زیادی را به سوی خود جلب کرده است.

شاید سفر به هرمز در فصل‌های سرد سال، پیشنهاد بهتری باشد. اما تماشای هرمز در فصل بهار و در روزهای ابتدایی سال هم، لطف خودش را دارد. از جمله جاهای دیدنی هرمز که در سفر به این جزیره باید از آن‌ها بازدید کنید، می‌توانیم به دره رنگین‌کمان، دره مجسمه، قلعه پرتغالی‌ها، جنگل حرا، جزیره هنگام و غار الهه نمک اشاره کنیم.

بوشهر

اگرچه که بوشهر یکی از مقاصد گردشگری نام‌آشنا در میان ایرانی‌ها است و طرفداران خاص خودش را دارد. اما اگر در برنامه سفر امسالتان، می‌خواهید به شهری در کنار دریا بروید، قطعاً بوشهر با ساحل آرام و تمیزش یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما است.

این شهر معمولاً در ایام نوروز از سایذ شهرهای جنوبی مثل بندرعباس و جیزره‌هایش خلوت‌تر است و می‌توانید به راحتی از آرامش دریا، استفاده کنید. علاوه‌براین، اگر به بوشهر سفر کردید، تماشای بافت تاریخی شهر، عمارت کلاه‌فرنگی، موزه دریانوردی و…، را هم از دست ندهید.

خرم‌آباد

حالا اگر کمی به سمت غرب کشور حرکت کنیم، به استان زیبای لرستان و مرکز آن، یعنی شهر زیبای خرم‌آباد خواهیم رسید. خرم‌آباد یکی از شهرهای کوهستانی ایران است که در میان رشته‌کوه‌های زاگرس قرار گرفته و مناظر بی‌نظیر آن، چشم هر رهگذری را به خود خیره می‌کند.

اگر به خرم آباد سفر کردید، بازدید از آبشار نوژیان، آبشار گریت، آبشار بیشه، آبشار وارک، پارک کوهستانی مخمل‌کوه و بام لرستان را هم از دست ندهید.

کاشان

کاشان هم یکی دیگر از شهرهایی است که نیازی به تعریف ندارد، اما از این نظر در لیست بهترین مقصدهای نوروزی قرارگرفته است که آب‌وهوای بی‌نظیر و مطبوع آن در فصل بهار، می‌تواند شما را شیفته این شهر کند به‌طوری‌که هیچوقت دلتان نمی‌خواهید از این شهر خارج شوید.

از میان جاهای دیدنی بی‌شمار کاشان، می‌توانیم به حمام فین، خانه بروجردی‌ها، خانه آقا بزرگ، تپه سیلک و شهر زیرزمینی نوش‌آباد اشاره کنیم.

با فرض اینکه ساکن تهران هستید، اگر قصد سفر به کاشان را دارید، احتمالاً خرید بلیط هواپیما تهران به اصفهان و تماشای جاذبه‌های بی‌نظیر نصف جهان، در روز اول سفرتان هم تجربه جالبی خواهد بود.

طبس

«عروس کویر ایران» یکی از شهرهایی است که حتماً باید بازدید از آن‌را در برنامه خود جای‌دهید. مخصوصاً اگر در فصل بهار به طبس سفر کنید، تماشای باغ گلشن، می‌تواند تجربه‌ای بی‌نظیر برای شما و همسفرانتان باشد.

از جمله جاهای دیدنی دیگر طبس، می‌توان به طاق شاه‌عباسی، روستای ازمیغان، چشمه مرتضی‌علی، کویر حلوان و شکاف زمین‌شناسی کال‌جنی، اشاره کرد.

تنکابن

اگر از آن‌دسته افرادی هستید که سفر به شمال در عید نوروز را به همه گزینه‌های بالا ترجیح می‌دهید، تنکابن یکی از بهترین شهرهایی است که می‌توانید به‌عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنید.

این شهر تاریخی با قدمتی بیش از سه‌هزارسال و طبیعتی بکر و بی‌نظیر، آماده است تا میزبان خوب و به‌یادماندنی برای گردشگران باشد.

اگر به شمال ایران سفر کردید، پیشنهاد می‌کنیم حتی برای یک ثانیه، چشم روی هم نگذارید تا بتوانید از تمام زیبایی‌های مناطق شمالی لذت ببرید.

و در پایان...

همان‌طور که پیش از این گفتیم هر نقطه‌ای از ایران که قدم بگذارید، پر است از جاذبه‌های تاریخی طبیعی فراوان که می‌تواند هر گردشگری را به‌سوی خود جذب کند. بر همین اساس، شاید بتوانیم بگوییم ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه و مقاصد محبوب خارجی، به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، آب‌وهوای مطبوع و جاذبه‌های گردشگری فراوان، بهترین کشور برای سفر در عید نوروز است.

اگرچه پیش از این گفتیم که امیدواریم نوروز امسال، جان دوباره‌ای به گردشگری ایران ببخشد، اما این به معنای رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و ضد کرونایی نیست.

بنابراین اگر به هرکدام از شهرهای معرفی‌شده در این مقاله سفر کردید، دستورالعمل‌های بهداشتی را فرامش نکنید تا سفری آرام و بدون مشکل را پشت‌سر بگذارید.

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