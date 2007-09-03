مدیریت جشن امسال خانه سینما متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، سامان مقدم درباره یازدهمین جشن سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: "مدیریت پرویز پرستویی حقیقتا جای تقدیر دارد؛ حضور صمیمی او در جایگاه دبیر جشن سبب شده همه اعضاء بدون هیچ چشمداشتی خود را در بهتر برگزار شدن جشن ملی سینمای ایران مسئول بدانند."

داور یازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران با اشاره به تلاش همه برای برگزاری مناسب جشن امسال خانه سینما تصریح کرد: "حیاط خانه سینما در یک ماه گذشته مملو از سینماگرانی بود که با سلیقه های مختلف و نظم بی سابقه، دوران داوری جشن را پشت سر گذاشتند."

این کارگردان سینما درباره مشکلات پیش آمده برای جشن خانه سینما گفت: "تصور می کنم پس از سال ها امروز خانه سینما به اقتدار لازم برای ایجاد فضایی امن برای همه صنوف رسیده و این موقعیت به سادگی به دست نیامده است. همه ما موظفیم از اقتدار و استقلال امروز خانه سینما حمایت و دفاع کنیم."

مقدم با اشاره به تحریم های پیش آمده برای جشن یازدهم افزود: "شخصا انتقاد سالم را به جای تهمت و پرونده سازی توصیه می کنم. دفاع از حقوق صنفی در فضایی آرام و دور از تشنج ادبیات حقوقی خود را دارد. توصیه من به عنوان یکی از قدیمی ترین اعضا خانه سینما، گفتگو به جای پرخاش است."