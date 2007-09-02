نخستین نمایشگاه زنان سفالگر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، منیژه آرمین دبیر نخستین نمایشگاه زنان سفالگر ایران در مراسم افتتاحیه ضمن ارائه گزارش روند شکلگیری این رویداد گفت: "با ادای احترام به سفالگران پیشکسوت، نمایشگاه حاضر به روشنی نشان میدهد که نسل نوین زنان سفالگر ایران با نبوغ، اندیشهها و شیوه اجرایی تمنا از راه رسیدهاند و به آینده سفال ایران که سرمایهای عظیم و درخور است افقی نو بخشیدهاند."
آرمین حفظ اصالت شیوههای سفال و پرهیز از تلفیق یا بهرهگیری از پوششهای غیرسفالین را یکی از اصلیترین معیارهای انتخاب آثار در این نمایشگاه برشمرد و افزود: "هیئت داوران با اغماض برخی آثار را که شاید چندان حرفهای به نظر نمیرسند با هدف تشویق و ترغیب نسل جوان در نمایشگاه پذیرفت تا در کنار آثار بزرگان عیار کار خود را بشناسند."
وی از مسئولین خواست با حمایت از زنان سفالگر، یک تیر به سه هدف رونق اقتصاد هنر، ترویج هنرهای خانگی و گسترش هنر متعالی بزنند. در بخش دیگر این مراسم عربعلی شروه، هنرمند و هنرشناس، در سخنانی ضمن تقدیر از برپایی نخستین نمایشگاه زنان سفالگر گفت: "از آغاز خلقت گل رس اولین و مناسبترین ماده برای انتقال احساسات انسان بوده است. هنر مبرمترین نیاز انسان امروز و احترام به هنر، احترام به انسان است."
شروه خواستار توجه سیستم آموزشی کشور به مقوله هنر سنتی شد و پیشنهاد داد دانشآموزان از بدو ورود به دبستان با هنرهای سنتی به صورت عملی آشنا شوند. وی تنوع دلنشین سبکهای سفال در نخستین نمایشگاه زنان سفالگر را ستود و خواستار ارزیابی کارشناسانه و پیدا کردن جایگاه کاربردی سفال در جامعه امروز شد. فخری گلستان که با 82 سال مسنترین شرکتکننده در این نمایشگاه است نیز در این مراسم سخنرانی کرد.
در این نمایشگاه 400 اثر از 180 بانوی سفالگر در معرض دید قرار گرفته و علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت 10 تا 20 (ایام تعطیل 14 تا 20) در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران از آن دیدن کنند. از 13 شهریور نشستهای حلقههای تفکر و کارگاههای آموزشی در حاشیه این نمایشگاه برپا خواهد شد.
نخستین نمایشگاه زنان سفالگر با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجله الماس و صنعت سرام برپا شده است.
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